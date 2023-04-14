https://ria.ru/20230414/moshenniki-1865398010.html
На Украине раскрыли мошенников, обманывавших жителей Чехии
На Украине раскрыли мошенников, обманывавших жителей Чехии - РИА Новости, 14.04.2023
На Украине раскрыли мошенников, обманывавших жителей Чехии
В Днепропетровске ликвидирована сеть "колл-центров", обманувших более чем на 3 миллиона долларов абонентов из Чехии, сообщили в генпрокуратуре Украины. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:02
2023-04-14T17:02
2023-04-14T17:02
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днепропетровск
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Днепропетровске ликвидирована сеть "колл-центров", обманувших более чем на 3 миллиона долларов абонентов из Чехии, сообщили в генпрокуратуре Украины. "Прекращена деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан на 65 миллионов чешских крон (более 3 миллионов долларов -ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Выяснилось, что среди руководителей мошеннической сети были и граждане Чехии. Работники сети "колл-центров" обзванивали чешских граждан, и, представляясь работником банка, обманным путем заставляли потерпевших переводить сбережения "на безопасный счет". Штат мошеннической структуры насчитывал более 20 человек, среди которых были и иностранцы. Желающих "поработать" ждал строгий отбор: обязательным требованием являлось знание иностранных языков. По данным генпрокуратуры, жертвами группировки стало более 300 человек. Ранее в апреле сообщалось, что на Украине ликвидирована мошенническая схема по продаже поддельных документов медсотрудникам для работы в странах Евросоюза.
https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
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в мире, чехия, украина, технологии, днепропетровск, мошенничество, мошенники
В мире, Чехия, Украина, Технологии, Днепропетровск, Мошенничество, мошенники
На Украине раскрыли мошенников, обманывавших жителей Чехии
На Украине ликвидировали сеть колл-центров мошенников, обманывающих жителей Чехии
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
В Днепропетровске ликвидирована сеть "колл-центров", обманувших более чем на 3 миллиона долларов абонентов из Чехии, сообщили
в генпрокуратуре Украины.
"Прекращена деятельность международной преступной организации, которая обманула граждан на 65 миллионов чешских крон (более 3 миллионов долларов -ред.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Выяснилось, что среди руководителей мошеннической сети были и граждане Чехии. Работники сети "колл-центров" обзванивали чешских граждан, и, представляясь работником банка, обманным путем заставляли потерпевших переводить сбережения "на безопасный счет".
Штат мошеннической структуры насчитывал более 20 человек, среди которых были и иностранцы. Желающих "поработать" ждал строгий отбор: обязательным требованием являлось знание иностранных языков.
По данным генпрокуратуры, жертвами группировки стало более 300 человек.
Ранее в апреле сообщалось, что на Украине ликвидирована мошенническая схема по продаже поддельных документов медсотрудникам для работы в странах Евросоюза.
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