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Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России - РИА Новости, 14.04.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:09 14.04.2023 (обновлено: 17:26 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России - РИА Новости, 14.04.2023
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:09
2023-04-14T17:26
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника. "Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации. У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Здунова. Глава республики отметил работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. "Продолжают стабильно работать "Электровыпрямитель", Завод световых приборов, "Орбита-Свет" и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли", - сказал Здунов. Отмечается, что в 2022 году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии "Ксенон". Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени Лодыгина совместно с компанией "Сфера" изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом "Конструкционные композиты" прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита. Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли. "Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. В Технопарке появится базовая кафедра источников света. Всё это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, технологии
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Технологии
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России

Глава Мордовии Здунов назвал республику центром светотехнической промышленности в России

© Фото : пресс-служба государственной власти республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов поздравил представителей светотехнический промышленности с профессиональным праздником
Глава Мордовии Артем Здунов поздравил представителей светотехнический промышленности с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : пресс-служба государственной власти республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов поздравил представителей светотехнический промышленности с профессиональным праздником
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба главы республики.
Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника.
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"Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации. У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Глава республики отметил работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. "Продолжают стабильно работать "Электровыпрямитель", Завод световых приборов, "Орбита-Свет" и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли", - сказал Здунов.
Отмечается, что в 2022 году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии "Ксенон". Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени Лодыгина совместно с компанией "Сфера" изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом "Конструкционные композиты" прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита.
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Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли.
"Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. В Технопарке появится базовая кафедра источников света. Всё это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияТехнологии
 
 
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