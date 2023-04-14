https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России - РИА Новости, 14.04.2023
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:09
2023-04-14T17:09
2023-04-14T17:26
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865403184_0:61:800:511_1920x0_80_0_0_a33da0389de4700859768ef6f58bec68.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника. "Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации. У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Здунова. Глава республики отметил работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. "Продолжают стабильно работать "Электровыпрямитель", Завод световых приборов, "Орбита-Свет" и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли", - сказал Здунов. Отмечается, что в 2022 году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии "Ксенон". Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени Лодыгина совместно с компанией "Сфера" изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом "Конструкционные композиты" прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита. Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли. "Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. В Технопарке появится базовая кафедра источников света. Всё это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html
https://ria.ru/20230222/lesa-1853827741.html
https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865403184_27:0:738:533_1920x0_80_0_0_6368414071f5d21cdf49b4f49898a7d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артем здунов, республика мордовия, технологии
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Технологии
Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России
Глава Мордовии Здунов назвал республику центром светотехнической промышленности в России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости.
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической промышленности страны, сообщает
пресс-служба главы республики.
Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника.
Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации
"Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации. У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Глава республики отметил работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. "Продолжают стабильно работать "Электровыпрямитель", Завод световых приборов, "Орбита-Свет" и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли", - сказал Здунов.
Отмечается, что в 2022 году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии "Ксенон". Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени Лодыгина совместно с компанией "Сфера" изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом "Конструкционные композиты" прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита.
Акция "Чистые леса Мордовии" стартует в республике в 2023 году
Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли.
"Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. В Технопарке появится базовая кафедра источников света. Всё это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике", - подчеркивается в сообщении.
В Мордовии запустят Центр преобразовательной техники