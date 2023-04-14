https://ria.ru/20230414/mordoviya-1865400941.html

Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России

Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России - РИА Новости, 14.04.2023

Здунов назвал Мордовию центром светотехнической промышленности в России

Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:09

2023-04-14T17:09

2023-04-14T17:26

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил представителей светотехнической промышленности с профессиональным праздником, назвав регион центром светотехнической промышленности страны, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия - единственный регион в стране, где 14 апреля отмечается День светотехника. "Мордовия является центром светотехнической промышленности Российской Федерации. У нас расположены самые крупные предприятия по производству ламп, светильников, электронных компонентов, электрооборудования, пускорегулирующей аппаратуры. За 2022 год объем производства электрического оборудования в Мордовии вырос на 5% и достиг 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Здунова. Глава республики отметил работу Ардатовского светотехнического и Кадошкинского электротехнического заводов, которые являются градообразующими и играют большую роль в развитии своих районов. "Продолжают стабильно работать "Электровыпрямитель", Завод световых приборов, "Орбита-Свет" и другие. Современная ситуация на мировых рынках в условиях санкций позволяет отечественным производителям осваивать новое производство, в том числе в светотехнической отрасли", - сказал Здунов. Отмечается, что в 2022 году в рамках импортозамещения Завод световых приборов и Ардатовский светотехнический завод освоили производство светодиодных модулей и корпусных изделий. С этой же целью реализуются перспективный инвестиционный проект на предприятии "Ксенон". Продолжается работа в рамках промышленной кооперации. НИИИС имени Лодыгина совместно с компанией "Сфера" изготовили многофункциональные умные опоры освещения. Завод световых приборов в кооперации с Ардатовским светотехническим заводом осуществили разработку металлических световых опор, совместно с обществом "Конструкционные композиты" прорабатывается изготовление световых опор из стеклокомпозита. Глава Мордовии отметил также значимую роль малых предприятий в развитии отрасли. "Важнейшая задача - подготовка кадров. По инициативе Здунова принято решение знакомить детей с производством, начиная со школьной скамьи, возить их на экскурсии на предприятия. В Технопарке появится базовая кафедра источников света. Всё это позволит укрепить научно-производственный и кадровый потенциал светотехнической промышленности в республике", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230412/kooperatsiya-1864891364.html

https://ria.ru/20230222/lesa-1853827741.html

https://ria.ru/20230117/tekhnika-1845562277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, артем здунов, республика мордовия, технологии