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Шор выступил против связей Молдавии с НАТО и другими военными блоками - РИА Новости, 14.04.2023
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11:48 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/moldaviya-1865267915.html
Шор выступил против связей Молдавии с НАТО и другими военными блоками
Шор выступил против связей Молдавии с НАТО и другими военными блоками - РИА Новости, 14.04.2023
Шор выступил против связей Молдавии с НАТО и другими военными блоками
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что у республики не должно быть никаких связей с НАТО и другими военными блоками, она должна... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:48
2023-04-14T11:48
в мире
молдавия
илан шор
нато
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КИШИНЕВ, 14 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что у республики не должно быть никаких связей с НАТО и другими военными блоками, она должна придерживаться статуса нейтралитета. "Мы должны четко сказать, что мы все понимаем, что военные базы – это очередная мишень для молдавского народа, вернее, для войны, которая, не дай Бог, может быть на нашей территории… Да, мы действительно считаем, что Молдова категорически не должна иметь никаких связей с НАТО или какими-либо другими военными блоками. Молдова – нейтральное государство и обязана такой и оставаться", – заявил он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. Шор также выразил свое мнение о недавнем интервью главы минобороны Анатолия Носатого, в котором тот сообщил, что недалеко от Кишинева начнется строительство современного военного центра за счет бюджета. "Министр обороны заявил, что это всего лишь для улучшения условий солдат. Да кто же против улучшать условия? Но только проблема в том, что условия молдавской армии будут улучшаться за счет денег учителей, врачей, пенсионеров. А вы не хотите спросить у них, готовы ли они свои деньги из кармана отдать на развитие молдавской армии, которая, по-честному, по сути и по объективным причинам не может быть опорой и защитой государству. Опорой и защитой государству может быть единственное – статус тотального нейтралитета", - подчеркнул Шор. Оппозиционный лидер снова призвал своих сторонников высказать свою точку зрения на происходящее в стране на мирном протесте 7 мая. Его организует "Движение для народа" - платформа, инициатором создания которой является партия "Шор". Ранее Шор также призвал сторонников прийти на анонсированный президентом Молдавии Майей Санду 21 мая митинг за евроинтеграцию, чтобы высказать альтернативное властям мнение. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230412/moldavia-1864902420.html
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864557728.html
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в мире, молдавия, илан шор, нато
В мире, Молдавия, Илан Шор, НАТО
Шор выступил против связей Молдавии с НАТО и другими военными блоками

Шор заявил, что Молдавия должна быть нейтральной и не связываться с НАТО и другими блоками

© Фото : Ministerul Apărării al Republicii MoldovaВоеннослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Военнослужащие пехотной бригады Dacia во время учений на полигоне в Кагуле, Молдавия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор считает, что у республики не должно быть никаких связей с НАТО и другими военными блоками, она должна придерживаться статуса нейтралитета.
"Мы должны четко сказать, что мы все понимаем, что военные базы – это очередная мишень для молдавского народа, вернее, для войны, которая, не дай Бог, может быть на нашей территории… Да, мы действительно считаем, что Молдова категорически не должна иметь никаких связей с НАТО или какими-либо другими военными блоками. Молдова – нейтральное государство и обязана такой и оставаться", – заявил он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
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Шор также выразил свое мнение о недавнем интервью главы минобороны Анатолия Носатого, в котором тот сообщил, что недалеко от Кишинева начнется строительство современного военного центра за счет бюджета. "Министр обороны заявил, что это всего лишь для улучшения условий солдат. Да кто же против улучшать условия? Но только проблема в том, что условия молдавской армии будут улучшаться за счет денег учителей, врачей, пенсионеров. А вы не хотите спросить у них, готовы ли они свои деньги из кармана отдать на развитие молдавской армии, которая, по-честному, по сути и по объективным причинам не может быть опорой и защитой государству. Опорой и защитой государству может быть единственное – статус тотального нейтралитета", - подчеркнул Шор.
Оппозиционный лидер снова призвал своих сторонников высказать свою точку зрения на происходящее в стране на мирном протесте 7 мая. Его организует "Движение для народа" - платформа, инициатором создания которой является партия "Шор". Ранее Шор также призвал сторонников прийти на анонсированный президентом Молдавии Майей Санду 21 мая митинг за евроинтеграцию, чтобы высказать альтернативное властям мнение.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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