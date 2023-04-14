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Красноярское село Хатанга модернизируют к 400-летнему юбилею - РИА Новости, 14.04.2023
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13:30 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/modernizatsiya-1865312890.html
Красноярское село Хатанга модернизируют к 400-летнему юбилею
Красноярское село Хатанга модернизируют к 400-летнему юбилею - РИА Новости, 14.04.2023
Красноярское село Хатанга модернизируют к 400-летнему юбилею
Власти Красноярского края разработали комплексный план развития одного из самых северных сел России и региона - заполярной Хатанги, которая в 2026 году отметит... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:30
2023-04-14T13:30
северный полюс
красноярский край
россия
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края разработали комплексный план развития одного из самых северных сел России и региона - заполярной Хатанги, которая в 2026 году отметит 400-летний юбилей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Реализацию плана подготовки села к 400-летнию на месте проверила рабочая делегация во главе с первым заместителем губернатора края Сергеем Пономаренко и спикером краевого парламента Алексеем Додатко. На совещании обсуждались вопросы развития социальной и туристической инфраструктуры к грядущему юбилею. "В 2026 году Хатанге исполнится 400 лет. Когда-то отсюда шло освоение российского севера. Сейчас поселок переживает непростые времена. Построенные много лет назад объекты социальной инфраструктуры, жилье, коммунальные сети находятся в плохом состоянии. Губернатором края Александром Уссом поставлена задача к 400-летию поселка постараться привести его в порядок. Правительством края утвержден комплексный план развития Хатанги. Сегодня совместно с коллегами из исполнительной и законодательной власти на месте посмотрели, как реализуется план, провели совещание, на котором уточнили наши решения по наведению порядка и определению источников финансирования", - сказал Пономаренко. Отмечается, что к 400-летию Хатанги планируется обновить социальную инфраструктуру, объекты ЖКХ, благоустроить территорию. "Кроме этого, намечено и развитие туристической сферы благодаря проекту по организации маршрута на Северный полюс. Географическое положение села позволяет ему стать промежуточной точкой для путешественников, направляющихся на Северный полюс. Обновление инфраструктуры для туристов уже началось - создана современная гостиница, модернизирован аэропорт", - говорится в сообщении. Также делегация посетила образовательные и культурные учреждения, оценила состояние многоквартирных домов, осмотрела станцию очистки воды, которая действует в Хатанге больше года. Станция строилась в течение двух лет в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Подчеркивается, что современное высокотехнологичное оборудование станции позволило решить проблему низкого качества питьевой воды, которая поступает из водозабора.
https://ria.ru/20230414/les-1865285785.html
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северный полюс, красноярский край, россия, александр усс
Северный полюс, Красноярский край, Россия, Александр Усс
Красноярское село Хатанга модернизируют к 400-летнему юбилею

Одно из самых северных сел России красноярскую Хатангу модернизируют к 400-летию

CC BY-SA 3.0 / Qweasdqwe / KhatangaСело Хатанга, Красноярский край
Село Хатанга, Красноярский край - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Qweasdqwe / Khatanga
Село Хатанга, Красноярский край. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края разработали комплексный план развития одного из самых северных сел России и региона - заполярной Хатанги, которая в 2026 году отметит 400-летний юбилей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Реализацию плана подготовки села к 400-летнию на месте проверила рабочая делегация во главе с первым заместителем губернатора края Сергеем Пономаренко и спикером краевого парламента Алексеем Додатко. На совещании обсуждались вопросы развития социальной и туристической инфраструктуры к грядущему юбилею.
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"В 2026 году Хатанге исполнится 400 лет. Когда-то отсюда шло освоение российского севера. Сейчас поселок переживает непростые времена. Построенные много лет назад объекты социальной инфраструктуры, жилье, коммунальные сети находятся в плохом состоянии. Губернатором края Александром Уссом поставлена задача к 400-летию поселка постараться привести его в порядок. Правительством края утвержден комплексный план развития Хатанги. Сегодня совместно с коллегами из исполнительной и законодательной власти на месте посмотрели, как реализуется план, провели совещание, на котором уточнили наши решения по наведению порядка и определению источников финансирования", - сказал Пономаренко.
Отмечается, что к 400-летию Хатанги планируется обновить социальную инфраструктуру, объекты ЖКХ, благоустроить территорию.
"Кроме этого, намечено и развитие туристической сферы благодаря проекту по организации маршрута на Северный полюс. Географическое положение села позволяет ему стать промежуточной точкой для путешественников, направляющихся на Северный полюс. Обновление инфраструктуры для туристов уже началось - создана современная гостиница, модернизирован аэропорт", - говорится в сообщении.
Также делегация посетила образовательные и культурные учреждения, оценила состояние многоквартирных домов, осмотрела станцию очистки воды, которая действует в Хатанге больше года. Станция строилась в течение двух лет в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Подчеркивается, что современное высокотехнологичное оборудование станции позволило решить проблему низкого качества питьевой воды, которая поступает из водозабора.
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