https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html

В Крыму получили сообщения о минировании школ

В Крыму получили сообщения о минировании школ - РИА Новости, 14.04.2023

В Крыму получили сообщения о минировании школ

Сообщения о "минировании" школ в Крыму получены утром в пятницу, сигнал отрабатывается, высока вероятность провокации, сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:04

2023-04-14T10:04

2023-04-14T10:04

россия

происшествия

республика крым

ложные сообщения о минировании зданий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Сообщения о "минировании" школ в Крыму получены утром в пятницу, сигнал отрабатывается, высока вероятность провокации, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "В 8.10 по экстренной линии "112" поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Он добавил, что высока вероятность того, что это "очередная провокация украинских спецслужб". Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20230407/minirovanie-1863654118.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, ложные сообщения о минировании зданий