https://ria.ru/20230414/minirovanie-1865236205.html
В Крыму получили сообщения о минировании школ
В Крыму получили сообщения о минировании школ - РИА Новости, 14.04.2023
В Крыму получили сообщения о минировании школ
Сообщения о "минировании" школ в Крыму получены утром в пятницу, сигнал отрабатывается, высока вероятность провокации, сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:04
2023-04-14T10:04
2023-04-14T10:04
россия
происшествия
республика крым
ложные сообщения о минировании зданий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Сообщения о "минировании" школ в Крыму получены утром в пятницу, сигнал отрабатывается, высока вероятность провокации, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. "В 8.10 по экстренной линии "112" поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Он добавил, что высока вероятность того, что это "очередная провокация украинских спецслужб". Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20230407/minirovanie-1863654118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Республика Крым, Ложные сообщения о минировании зданий
В Крыму получили сообщения о минировании школ
В Крыму проверят поступившие сообщения о минировании школ