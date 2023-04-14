https://ria.ru/20230414/medpomosch-1865331571.html

Флагманский центр Склифа за месяц оказал медпомощь 3 тысячам пациентов

Флагманский центр Склифа за месяц оказал медпомощь 3 тысячам пациентов - РИА Новости, 14.04.2023

Флагманский центр Склифа за месяц оказал медпомощь 3 тысячам пациентов

Врачи флагманского центра НИИ СП имени Н.В. Склифосовского за первый месяц работы оказали экстренную медицинскую помощь более, чем 3 тысячам пациентов, сообщила РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:19

2023-04-14T14:19

2023-04-14T14:19

москва

анастасия ракова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865327442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_219635695ab4b0fc5c0cceb48cc0843d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Врачи флагманского центра НИИ СП имени Н.В. Склифосовского за первый месяц работы оказали экстренную медицинскую помощь более, чем 3 тысячам пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Самыми частыми причинами госпитализации стали травмы, острая хирургическая патология, а также сердечно-сосудистые заболевания."Месяц назад начал прием пациентов флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — новейший и оборудованный самым современным оборудованием комплекс. Он стал вторым медучреждением столицы, который заработал по новому стандарту экстренной медицинской помощи. За месяц врачи флагмана спасли более 3 тысяч человек. В том числе, хирурги центра выполнили около 700 экстренных операций, из них порядка 20 — в уникальных гибридных операционных, где могут одновременно работать хирурги разных специальностей. Это позволяет экономить драгоценное время и оперативно оказывать помощь пациентам со множественными травмами", — сказала Ракова, слова которой приводит ее пресс-служба.Как отмечается в сообщении, оснащение операционных флагманского центра позволяет проводить самые сложные хирургические вмешательства, в том числе удалять труднодоступные опухоли в головном мозге. Нейрохирурги работают на одном из самых современных в мире микроскопов, который визуализирует изображение головного мозга в формате 4К. В прибор встроена нейронавигация, позволяющая видеть не только реальное изображение мозга, но и контуры виртуальной опухоли.Первые два флагманских центра на базе крупнейших московских стационаров, в которых система оказания экстренной помощи построена по новому стандарту, открылись в этом году.Новый подход предполагает распределение пациентов по потокам в зависимости от приоритетности оказания медпомощи, сокращение передвижения пациентов по корпусу за счет системы "врач – к пациенту", а также заботу об эмоциональном состоянии. В этом помогают социальные координаторы и специалисты Московской службы психологической помощи населению. Они комплексно подходят к решению различных жизненных ситуаций, от поиска родственников до содействия в получении социальной помощи после выписки.Также во флагманских центрах работают сотрудники центров госуслуг "Мои Документы". Они выполняют роль администраторов: встречают поступающих пациентов, регистрируют их в системе ЕМИАС, организовывают прибытие профильного специалиста и встречу родственников с врачом для получения информации о состоянии здоровья пациента, сопровождают на обследования, осуществляют маршрутизацию.Всего в Москве будет шесть подобных центров оказания экстренной медпомощи. Помимо действующих сейчас центров в ГКБ имени В.В. Вересаева и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, запланировано открытие еще четырех: на базе ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова. Каждый центр сможет принимать около 200 неотложных пациентов в сутки.

https://ria.ru/20230412/oborudovanie-1864783953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230306/patologii-1856111431.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, анастасия ракова , общество