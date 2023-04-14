https://ria.ru/20230414/meditsina-1865438275.html

Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области

Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области - РИА Новости, 14.04.2023

Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области

Правительство Российской Федерации поддерживает Тюменскую область в развитии первичного звена, очередным подтверждением этому станет выделение из федерального... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:41

2023-04-14T18:41

2023-04-14T18:41

тюменская область

тюменская область

александр моор

россия

михаил мишустин

правительство рф

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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Правительство Российской Федерации поддерживает Тюменскую область в развитии первичного звена, очередным подтверждением этому станет выделение из федерального бюджета средств на закупку мобильных комплексов и оборудования, сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения и попросил выделить региону дополнительные средства на покупку четырех передвижных офтальмологических и стоматологических комплексов и диагностического оборудования для обследования населения отдаленных населенных пунктов. Мишустин позитивно оценил реализацию программы и сказал, что Минздраву и Минфину даст поручение о выделении необходимых средств. "Правительство поддерживает нас в реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Благодаря этому Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений", - написал в своем Telegram-канале Моор. Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на пять лет и реализуется в регионе с 2021 года. Общая сумма финансирования составляет 5,6 миллиарда рублей. Предусмотрено строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях будет проведен ремонт. "Все это рассчитано на небольшие муниципалитеты и отдаленные населенные пункты. Программа очень востребована, она позитивно воспринимается жителями Тюменской области", – подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html

https://ria.ru/20230328/mchs-1861282660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, александр моор, россия, михаил мишустин, правительство рф