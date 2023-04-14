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Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области - РИА Новости, 14.04.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:41 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/meditsina-1865438275.html
Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области
Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области - РИА Новости, 14.04.2023
Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области
Правительство Российской Федерации поддерживает Тюменскую область в развитии первичного звена, очередным подтверждением этому станет выделение из федерального... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:41
2023-04-14T18:41
тюменская область
тюменская область
александр моор
россия
михаил мишустин
правительство рф
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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Правительство Российской Федерации поддерживает Тюменскую область в развитии первичного звена, очередным подтверждением этому станет выделение из федерального бюджета средств на закупку мобильных комплексов и оборудования, сообщил глава региона Александр Моор. Губернатор доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения и попросил выделить региону дополнительные средства на покупку четырех передвижных офтальмологических и стоматологических комплексов и диагностического оборудования для обследования населения отдаленных населенных пунктов. Мишустин позитивно оценил реализацию программы и сказал, что Минздраву и Минфину даст поручение о выделении необходимых средств. "Правительство поддерживает нас в реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Благодаря этому Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений", - написал в своем Telegram-канале Моор. Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на пять лет и реализуется в регионе с 2021 года. Общая сумма финансирования составляет 5,6 миллиарда рублей. Предусмотрено строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях будет проведен ремонт. "Все это рассчитано на небольшие муниципалитеты и отдаленные населенные пункты. Программа очень востребована, она позитивно воспринимается жителями Тюменской области", – подчеркнул Александр Моор.
https://ria.ru/20230331/selkhoztekhnika-1862143771.html
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тюменская область, александр моор, россия, михаил мишустин, правительство рф
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Моор рассказал о поддержке правительством здравоохранения Тюменской области

Моор: правительство поддерживает Тюменскую область в развитии доступной медицины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 апр — РИА Новости. Правительство Российской Федерации поддерживает Тюменскую область в развитии первичного звена, очередным подтверждением этому станет выделение из федерального бюджета средств на закупку мобильных комплексов и оборудования, сообщил глава региона Александр Моор.
Губернатор доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения и попросил выделить региону дополнительные средства на покупку четырех передвижных офтальмологических и стоматологических комплексов и диагностического оборудования для обследования населения отдаленных населенных пунктов. Мишустин позитивно оценил реализацию программы и сказал, что Минздраву и Минфину даст поручение о выделении необходимых средств.
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"Правительство поддерживает нас в реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Благодаря этому Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений", - написал в своем Telegram-канале Моор.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на пять лет и реализуется в регионе с 2021 года. Общая сумма финансирования составляет 5,6 миллиарда рублей. Предусмотрено строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях будет проведен ремонт. "Все это рассчитано на небольшие муниципалитеты и отдаленные населенные пункты. Программа очень востребована, она позитивно воспринимается жителями Тюменской области", – подчеркнул Александр Моор.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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