https://ria.ru/20230414/litva-1865394992.html

Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян

Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян - РИА Новости, 14.04.2023

Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом страны закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии и вернул его на рассмотрение,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:55

2023-04-14T16:55

2023-04-14T17:00

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гитанас науседа

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белоруссия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом страны закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии и вернул его на рассмотрение, потребовав для белорусов таких же рестрикций, как и для россиян, сообщила в пятницу пресс-служба президента. "Президент Литвы Гитанас Науседа в соответствии с Конституцией вернул в сейм на повторное рассмотрение закон №XIV-1868... Президент поддерживает цель закона о применении ограничительных мер к гражданам России и Белоруссии... но отмечает, что нет никаких оснований устанавливать разное правовое регулирование для граждан двух стран... и предлагает применить одинаковые ограничительные меры к гражданам обоих государств", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в законе, принятом на прошлой неделе литовским парламентом, для граждан России устанавливались семь ограничений, а для граждан Белоруссии - только три из них. Науседа своим указом предложил сейму применить все семь мер как к россиянам, так и к белорусам. "Президентским вето предлагается закрепить в законе об ограничительных мерах правовой механизм, который позволил бы упростить процедуру аннулирования уже выданных национальных виз и разрешений на временное или постоянное проживание, а также облегчил бы депортацию из Литвы лиц, нарушивших законодательство о международных санкциях или ограничительных мерах", - отметили в офисе президента. Парламент Литвы 4 апреля принял закон, который запрещает россиянам приобретать недвижимость в стране и ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, виз, запрещает передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза в течение года, за исключением случаев, когда они соответствуют требованиям, установленным Литвой. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

https://ria.ru/20230406/litva-1863469789.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, литва, гитанас науседа, евросоюз, россия, белоруссия