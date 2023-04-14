https://ria.ru/20230414/litva-1865394992.html
Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян
Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян - РИА Новости, 14.04.2023
Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом страны закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии и вернул его на рассмотрение,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:55
2023-04-14T16:55
2023-04-14T17:00
в мире
литва
гитанас науседа
евросоюз
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом страны закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии и вернул его на рассмотрение, потребовав для белорусов таких же рестрикций, как и для россиян, сообщила в пятницу пресс-служба президента. "Президент Литвы Гитанас Науседа в соответствии с Конституцией вернул в сейм на повторное рассмотрение закон №XIV-1868... Президент поддерживает цель закона о применении ограничительных мер к гражданам России и Белоруссии... но отмечает, что нет никаких оснований устанавливать разное правовое регулирование для граждан двух стран... и предлагает применить одинаковые ограничительные меры к гражданам обоих государств", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в законе, принятом на прошлой неделе литовским парламентом, для граждан России устанавливались семь ограничений, а для граждан Белоруссии - только три из них. Науседа своим указом предложил сейму применить все семь мер как к россиянам, так и к белорусам. "Президентским вето предлагается закрепить в законе об ограничительных мерах правовой механизм, который позволил бы упростить процедуру аннулирования уже выданных национальных виз и разрешений на временное или постоянное проживание, а также облегчил бы депортацию из Литвы лиц, нарушивших законодательство о международных санкциях или ограничительных мерах", - отметили в офисе президента. Парламент Литвы 4 апреля принял закон, который запрещает россиянам приобретать недвижимость в стране и ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, виз, запрещает передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза в течение года, за исключением случаев, когда они соответствуют требованиям, установленным Литвой. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
https://ria.ru/20230406/litva-1863469789.html
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862938908.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, гитанас науседа, евросоюз, россия, белоруссия
В мире, Литва, Гитанас Науседа, Евросоюз, Россия, Белоруссия
Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян
Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян и белорусов
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости.
Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый парламентом страны закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии и вернул его на рассмотрение, потребовав для белорусов таких же рестрикций, как и для россиян, сообщила в пятницу пресс-служба
президента.
"Президент Литвы Гитанас Науседа в соответствии с Конституцией вернул в сейм на повторное рассмотрение закон №XIV-1868... Президент поддерживает цель закона о применении ограничительных мер к гражданам России и Белоруссии... но отмечает, что нет никаких оснований устанавливать разное правовое регулирование для граждан двух стран... и предлагает применить одинаковые ограничительные меры к гражданам обоих государств", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в законе, принятом на прошлой неделе литовским парламентом, для граждан России устанавливались семь ограничений, а для граждан Белоруссии - только три из них. Науседа своим указом предложил сейму применить все семь мер как к россиянам, так и к белорусам.
"Президентским вето предлагается закрепить в законе об ограничительных мерах правовой механизм, который позволил бы упростить процедуру аннулирования уже выданных национальных виз и разрешений на временное или постоянное проживание, а также облегчил бы депортацию из Литвы лиц, нарушивших законодательство о международных санкциях или ограничительных мерах", - отметили в офисе президента.
Парламент Литвы 4 апреля принял закон, который запрещает россиянам приобретать недвижимость в стране и ужесточает порядок выдачи разрешений на постоянное или временное проживание, виз, запрещает передвижение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза в течение года, за исключением случаев, когда они соответствуют требованиям, установленным Литвой.
Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге
1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС
, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша
, Литва, Латвия
и Эстония
договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
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