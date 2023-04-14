https://ria.ru/20230414/lisy-1865407791.html

У краснокнижных степных лис в Сочи родились детеныши

У краснокнижных степных лис в Сочи родились детеныши - РИА Новости, 14.04.2023

У краснокнижных степных лис в Сочи родились детеныши

Детеныши родились у краснокнижных степных лис, которые были брошены в сочинском сафари-парке села Ахштырь, рассказал журналистам председатель Сочинского... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:27

2023-04-14T17:27

2023-04-14T17:46

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сочи

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СОЧИ, 14 апр — РИА Новости. Детеныши родились у краснокнижных степных лис, которые были брошены в сочинском сафари-парке села Ахштырь, рассказал журналистам председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. "У новорожденных лисят уже открылись глазки, и они с интересом познают окружающий мир. Мать детенышей кормит их молоком, а отец находится по соседству и готов прийти на помощь, если потребуется", — сказал Зобнин. Как сообщил Зобнин РИА Новости, маленькие лисята останутся жить в Сочинском географическом обществе. Ранее он рассказывал агентству, что на территории общества уже началось строительство вольеров для животных, брошенных в сафари-парке. В феврале 2023 года Зобнин отмечал, что из сафари-парка в селе Ахштырь спасли 25 брошенных животных, в том числе краснокнижных. По его словам, Сочинское географическое общество решило забрать животных по просьбе бывшей сотрудницы компании, беспокоившейся, что брошенные питомцы замерзнут. Некоторых взял Кавказский заповедник.Вопрос о плохом содержании животных в сочинском сафари-парке поднимали еще прошлым летом. Тогда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. Проверкой парка занимались Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и полиция. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 160 гектаров разместили вольеры, где содержалось около 100 видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания.

https://ria.ru/20230410/lisitsy-1864145013.html

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сочи