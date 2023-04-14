https://ria.ru/20230414/leopard-1865452856.html

В заповеднике Приморья леопард Тайфун уступил главенство Бархату

В заповеднике Приморья леопард Тайфун уступил главенство Бархату - РИА Новости, 14.04.2023

В заповеднике Приморья леопард Тайфун уступил главенство Бархату

Ученые по данным с фотоловушек редчайших дальневосточных леопардов зафиксировали смену резидентного самца в приморском заповеднике "Кедровая падь", сообщает... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:35

2023-04-14T19:35

2023-04-14T19:41

китай

дальний восток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Ученые по данным с фотоловушек редчайших дальневосточных леопардов зафиксировали смену резидентного самца в приморском заповеднике "Кедровая падь", сообщает граничащий с ним нацпарк "Земля леопарда". Заповедник "Кедровая падь", отмечают в нацпарке, находится в "самом сердце" ареала дальневосточного леопарда: небольшая территория всегда находится во "власти" одного резидентного самца (постоянно проживающего вместе с несколькими самками). "Смена леопардовой власти в заповеднике... новые снимки последней встречи представителей двух поколений леопардов-властителей в "Кедровой пади". "Экс-хозяин" старейшего заповедника Дальнего Востока Leo 12M Тайфун "отдал" участок молодому самцу Leo 225M Бархату без боя... Тайфун жил здесь более семи лет, но уступил "трон", - говорится в сообщении. Самцы, как уточняют в нацпарке, прошли по одной территории с разницей всего в десять минут. Сначала территорию метил Бархат, "заявляя", что участок теперь принадлежит ему. Пожилой зверь шел по его следам. "Тайфун в итоге уступил "Кедровую падь" молодому Бархату, позволив ему стать новым резидентом территории заповедника, а сам нашел себе новый участок в национальном парке "Земля леопарда" у границы с Китаем – в 10 километрах от "Кедровой пади". У него все в порядке", - отмечают в нацпарке. Дальневосточный леопард – самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции – в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20230403/primore-1862566971.html

https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html

китай

дальний восток

приморский край

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китай, дальний восток, приморский край, общество