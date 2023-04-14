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Официальный курс доллара на выходные составил 81,50 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 81,50 рубля - РИА Новости, 14.04.2023
Официальный курс доллара на выходные составил 81,50 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 17,13 копейки, до 81,5045 рубля, курс юаня вырос на 2,37 копейки,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:26
2023-04-14T16:26
2023-04-14T16:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 17,13 копейки, до 81,5045 рубля, курс юаня вырос на 2,37 копейки, до 11,8803 рубля, курс евро увеличился на 16,02 копейки, до 90,1637 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные составил 81,50 рубля
Официальный курс доллара с субботы опустился до 81,50 рубля, евро вырос до 90,16 рубля