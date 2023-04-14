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В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры - РИА Новости, 14.04.2023
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Культура
 
13:35 14.04.2023 (обновлено: 16:33 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kultura-1865314747.html
В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры
В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры
В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры, сообщил РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:35
2023-04-14T16:33
культура
россия
петр толстой
госдума рф
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры, сообщил в Telegram-канале вице-спикер ГД Петр Толстой. По словам депутата, задача группы - найти справедливое решение в "крайне тонкой и деликатной" сфере - при том, что в Госдуму поступают обращения и с "достаточно радикальными предложениями от наших избирателей". "Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", - добавил Толстой.В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе."Я очень рада, что решение о создании рабочей группы принято… И, конечно, что пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов нашего комитета (по культуре) с представителями исполнительной власти, особенно правоохранительных ведомств, станет базисом для дальнейшей расширенной работы", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html
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россия, петр толстой, госдума рф, вооруженные силы украины, общество
Культура, Россия, Петр Толстой, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Общество
В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры

Толстой: в ГД создали группу по уехавшим и выступающим против России деятелям культуры

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры, сообщил в Telegram-канале вице-спикер ГД Петр Толстой.
«

"Вошел в состав созданной рабочей группы по выработке предложений, направленных на запрет иноагентам, а также деятелям культуры, покинувшим страну и выступающим с антироссийских позиций, получать доход от творческой деятельности на территории России. Группу поручено возглавить (вице-спикеру ГД) Ирине Анатольевне Яровой", - сообщил Толстой.

По словам депутата, задача группы - найти справедливое решение в "крайне тонкой и деликатной" сфере - при том, что в Госдуму поступают обращения и с "достаточно радикальными предложениями от наших избирателей".
"Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", - добавил Толстой.
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В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе.
"Я очень рада, что решение о создании рабочей группы принято… И, конечно, что пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов нашего комитета (по культуре) с представителями исполнительной власти, особенно правоохранительных ведомств, станет базисом для дальнейшей расширенной работы", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.
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