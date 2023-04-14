https://ria.ru/20230414/kultura-1865314747.html

В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры

В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме создали группу по уехавшим из России деятелям культуры

В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры, сообщил РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:35

2023-04-14T13:35

2023-04-14T16:33

культура

россия

петр толстой

госдума рф

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Госдуме создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры, сообщил в Telegram-канале вице-спикер ГД Петр Толстой. По словам депутата, задача группы - найти справедливое решение в "крайне тонкой и деликатной" сфере - при том, что в Госдуму поступают обращения и с "достаточно радикальными предложениями от наших избирателей". "Потому что негоже зарабатывать деньги в стране, которую ты ненавидишь. А уж тем более, когда речь идет о доказанных фактах поддержки ВСУ из заработанных в России средств", - добавил Толстой.В состав рабочей группы также вошли председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, сказано в протоколе заседания Совета Госдумы, размещенном в думской электронной базе."Я очень рада, что решение о создании рабочей группы принято… И, конечно, что пакет предложений, сформированный по итогам совещания депутатов нашего комитета (по культуре) с представителями исполнительной власти, особенно правоохранительных ведомств, станет базисом для дальнейшей расширенной работы", - написала Ямпольская в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230406/indiya-1863305867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, петр толстой, госдума рф, вооруженные силы украины, общество