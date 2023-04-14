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Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов - РИА Новости, 14.04.2023
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Религия
 
16:55 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kulichi-1865394672.html
Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов
Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов - РИА Новости, 14.04.2023
Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов
Липецкая епархия запретила освящать куличи, пасхи и яйца за пределами храмовой территории, в том числе в местах их изготовления и продажи. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:55
2023-04-14T16:55
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Липецкая епархия запретила освящать куличи, пасхи и яйца за пределами храмовой территории, в том числе в местах их изготовления и продажи. "По благословению правящего архиерея (глава Липецкой епархии – митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов) – ред.) сообщаю, что священноначалием Липецкой епархии запрещено освящение куличей и других пасхальных приношений, а также предметов обихода в местах производства и торговли. Клирики, нарушающие данный запрет, подлежат каноническим прещениям… Освящение пасхальных куличей и яиц совершается исключительно в православных храмах, как правило, в Великую субботу и на праздник Пасхи Христовой", – говорится в обращении благочинного первого Липецкого церковного округа протоиерея Виталия Диесперова, опубликованного на сайте Липецкой митрополии. Отмечается, что если вопреки запрету освящение куличей было совершено в магазине или в пекарне, то оно канонически ничтожно, так как совершено священником самовольно без благословения правящего архиерея. Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", что заранее освященные куличи в интернет-магазинах – это пародия на радость, которую должен приносить праздник Пасхи. В 2023 году Русская православная церковь отмечает ее 16 апреля.
https://ria.ru/20230414/yaytsa-1865335811.html
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь
Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов

Священники Липецкой епархии не будут освящать куличи вне храмов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове
Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу в Введенском Владычнем женском монастыре в Серпухове - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Липецкая епархия запретила освящать куличи, пасхи и яйца за пределами храмовой территории, в том числе в местах их изготовления и продажи.
"По благословению правящего архиерея (глава Липецкой епархии – митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов) – ред.) сообщаю, что священноначалием Липецкой епархии запрещено освящение куличей и других пасхальных приношений, а также предметов обихода в местах производства и торговли. Клирики, нарушающие данный запрет, подлежат каноническим прещениям… Освящение пасхальных куличей и яиц совершается исключительно в православных храмах, как правило, в Великую субботу и на праздник Пасхи Христовой", – говорится в обращении благочинного первого Липецкого церковного округа протоиерея Виталия Диесперова, опубликованного на сайте Липецкой митрополии.
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Отмечается, что если вопреки запрету освящение куличей было совершено в магазине или в пекарне, то оно канонически ничтожно, так как совершено священником самовольно без благословения правящего архиерея.
Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", что заранее освященные куличи в интернет-магазинах – это пародия на радость, которую должен приносить праздник Пасхи.
В 2023 году Русская православная церковь отмечает ее 16 апреля.
 
РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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