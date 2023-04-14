https://ria.ru/20230414/kulichi-1865394672.html

Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов

Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов - РИА Новости, 14.04.2023

Липецкая епархия запретила освящать куличи вне храмов

Липецкая епархия запретила освящать куличи, пасхи и яйца за пределами храмовой территории, в том числе в местах их изготовления и продажи. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:55

2023-04-14T16:55

2023-04-14T16:55

религия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Липецкая епархия запретила освящать куличи, пасхи и яйца за пределами храмовой территории, в том числе в местах их изготовления и продажи. "По благословению правящего архиерея (глава Липецкой епархии – митрополит Липецкий и Задонский Арсений (Епифанов) – ред.) сообщаю, что священноначалием Липецкой епархии запрещено освящение куличей и других пасхальных приношений, а также предметов обихода в местах производства и торговли. Клирики, нарушающие данный запрет, подлежат каноническим прещениям… Освящение пасхальных куличей и яиц совершается исключительно в православных храмах, как правило, в Великую субботу и на праздник Пасхи Христовой", – говорится в обращении благочинного первого Липецкого церковного округа протоиерея Виталия Диесперова, опубликованного на сайте Липецкой митрополии. Отмечается, что если вопреки запрету освящение куличей было совершено в магазине или в пекарне, то оно канонически ничтожно, так как совершено священником самовольно без благословения правящего архиерея. Ранее зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня", что заранее освященные куличи в интернет-магазинах – это пародия на радость, которую должен приносить праздник Пасхи. В 2023 году Русская православная церковь отмечает ее 16 апреля.

https://ria.ru/20230414/yaytsa-1865335811.html

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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь