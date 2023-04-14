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Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине

Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине - РИА Новости, 14.04.2023

Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся в Китае с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласились с тем, что диалог и переговоры являются РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:28

2023-04-14T16:28

2023-04-14T16:28

в мире

китай

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пекин

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся в Китае с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, а также призвали больше стран играть конструктивную роль в его политическом урегулировании. "Стороны согласны в том, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, все усилия способствующие мирному урегулированию кризиса, следует поощрять и поддерживать", - говорится в заявлении по итогам переговоров в Пекине. Лидеры Китая и Бразилии призвали "больше стран играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", и также условились поддерживать взаимодействие по этому вопросу.

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, китай, бразилия, пекин, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва