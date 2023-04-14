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Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине - РИА Новости, 14.04.2023
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16:28 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/krizis-1865383904.html
Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине - РИА Новости, 14.04.2023
Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся в Китае с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласились с тем, что диалог и переговоры являются РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:28
2023-04-14T16:28
в мире
китай
бразилия
пекин
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся в Китае с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, а также призвали больше стран играть конструктивную роль в его политическом урегулировании. "Стороны согласны в том, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, все усилия способствующие мирному урегулированию кризиса, следует поощрять и поддерживать", - говорится в заявлении по итогам переговоров в Пекине. Лидеры Китая и Бразилии призвали "больше стран играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", и также условились поддерживать взаимодействие по этому вопросу.
https://ria.ru/20230413/dollar-1865162389.html
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в мире, китай, бразилия, пекин, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Китай, Бразилия, Пекин, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
Си Цзиньпин и Лула призвали мир к содействию решению кризиса на Украине

Лидеры КНР и Бразилии призвали больше стран содействовать решению кризиса на Украине

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся в Китае с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, а также призвали больше стран играть конструктивную роль в его политическом урегулировании.
"Стороны согласны в том, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса, все усилия способствующие мирному урегулированию кризиса, следует поощрять и поддерживать", - говорится в заявлении по итогам переговоров в Пекине.
Лидеры Китая и Бразилии призвали "больше стран играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", и также условились поддерживать взаимодействие по этому вопросу.
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В миреКитайБразилияПекинСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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