https://ria.ru/20230414/krizis-1865243585.html

Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 14.04.2023

Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:32

2023-04-14T10:32

2023-04-14T10:32

в мире

китай

германия

пекин

анналена бербок

цинь ган

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь. Глава МИД Германии Анналена Бербок 13-15 апреля находится с визитом в Китае. В пятницу главы МИД Китая и Германии приняли участие в шестом по счету китайско-германском стратегическом диалоге в области дипломатии и безопасности в Пекине. "Что касается украинского вопроса, китайская сторона подчеркнула, что единственный способ решить украинский кризис - это способствовать мирным переговорам. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все заинтересованные стороны будут сохранять объективность и сдержанность и прилагать совместные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь также отметил, что в ходе диалога обе стороны согласились, что Китай и Германия должны укреплять стратегическое взаимное доверие, избегать стратегических ошибочных суждений, поддерживать правильное взаимопонимание, и содействовать сотрудничеству в различных областях. Китайская сторона, по словам дипломата, также изложила свою позицию в отношении тайваньского вопроса.

https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html

https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html

китай

германия

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, германия, пекин, анналена бербок, цинь ган