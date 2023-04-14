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Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 14.04.2023
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10:32 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/krizis-1865243585.html
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис - РИА Новости, 14.04.2023
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:32
2023-04-14T10:32
в мире
китай
германия
пекин
анналена бербок
цинь ган
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь. Глава МИД Германии Анналена Бербок 13-15 апреля находится с визитом в Китае. В пятницу главы МИД Китая и Германии приняли участие в шестом по счету китайско-германском стратегическом диалоге в области дипломатии и безопасности в Пекине. "Что касается украинского вопроса, китайская сторона подчеркнула, что единственный способ решить украинский кризис - это способствовать мирным переговорам. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все заинтересованные стороны будут сохранять объективность и сдержанность и прилагать совместные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь также отметил, что в ходе диалога обе стороны согласились, что Китай и Германия должны укреплять стратегическое взаимное доверие, избегать стратегических ошибочных суждений, поддерживать правильное взаимопонимание, и содействовать сотрудничеству в различных областях. Китайская сторона, по словам дипломата, также изложила свою позицию в отношении тайваньского вопроса.
https://ria.ru/20230414/berbok-1865237450.html
https://ria.ru/20230413/rossiya-1865180876.html
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в мире, китай, германия, пекин, анналена бербок, цинь ган
В мире, Китай, Германия, Пекин, Анналена Бербок, Цинь Ган
Главы МИД Китая и Германии обсудили украинский кризис

Глава МИД КНР Цинь Ган обсудил с Анналеной Бербок украинский кризис

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган и глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Пекине обсудили украинский кризис, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.
Глава МИД Германии Анналена Бербок 13-15 апреля находится с визитом в Китае. В пятницу главы МИД Китая и Германии приняли участие в шестом по счету китайско-германском стратегическом диалоге в области дипломатии и безопасности в Пекине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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"Что касается украинского вопроса, китайская сторона подчеркнула, что единственный способ решить украинский кризис - это способствовать мирным переговорам. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все заинтересованные стороны будут сохранять объективность и сдержанность и прилагать совместные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь также отметил, что в ходе диалога обе стороны согласились, что Китай и Германия должны укреплять стратегическое взаимное доверие, избегать стратегических ошибочных суждений, поддерживать правильное взаимопонимание, и содействовать сотрудничеству в различных областях.
Китайская сторона, по словам дипломата, также изложила свою позицию в отношении тайваньского вопроса.
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