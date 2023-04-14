https://ria.ru/20230414/koronavirus-1865254901.html
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1193 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:11
2023-04-14T11:11
2023-04-14T11:11
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1193 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне был выявлен 1171 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 493 701 случай коронавируса, выздоровели 3 302 516 человек, умерли 48 568 человек.
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1193 новых случая COVID-19, умерли семь человек