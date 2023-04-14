https://ria.ru/20230414/koronavirus-1865254901.html

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 95 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1193 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:11

2023-04-14T11:11

2023-04-14T11:11

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1193 случая COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне был выявлен 1171 новый случай заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 493 701 случай коронавируса, выздоровели 3 302 516 человек, умерли 48 568 человек.

https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса