https://ria.ru/20230414/koronavirus-1865253453.html
В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19
Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:08
2023-04-14T11:08
2023-04-14T11:08
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 047 человек, на 6,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, в остальных десяти субъектах ситуация осталась без изменений.
https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19
В России за сутки выявили 8082 новых случая COVID-19, умерли 35 человек