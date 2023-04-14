https://ria.ru/20230414/koronavirus-1865253453.html

В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1047 больных COVID-19

Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:08

2023-04-14T11:08

2023-04-14T11:08

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729083576_80:0:3076:1685_1920x0_80_0_0_dce0120af00d08a2aefa6e7e730433a8.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 047 человек, на 6,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 33 субъектах, снижение - в 42 регионах, в остальных десяти субъектах ситуация осталась без изменений.

https://ria.ru/20230413/koronavirus-1864990110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса