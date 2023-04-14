https://ria.ru/20230414/konsultatsii-1865480228.html

Главы МИД шести арабских стран начали встречу по возвращению Сирии в ЛАГ

Главы МИД шести арабских стран начали встречу по возвращению Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 14.04.2023

Главы МИД шести арабских стран начали встречу по возвращению Сирии в ЛАГ

Главы МИД шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались в пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) для консультаций по РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:33

2023-04-14T23:33

2023-04-14T23:33

в мире

сирия

саудовская аравия

лига арабских государств

катар

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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Главы МИД шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались в пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) для консультаций по поводу возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) на фоне потепления отношений, сообщил арабский телеканал "Аль-Ихбария". В ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и ОАЭ. Во встрече также принимают участие министры иностранных дел Ирака, Египта и Иордании. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран тогда отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии в ответ заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке ее участия в работе панарабской организации, считая его нелегитимным. Как сообщили межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" источники, участники встречи могут договориться о позиции относительно возвращения Сирии в ЛАГ и ее участия в арабском саммите, проведение которого запланировано 19 мая в Эр-Рияде. При этом арабский дипломатический источник указал, что решение о возвращении Сирии в панарабскую организацию "все еще зреет", но на консультациях между несколькими арабскими столицами преобладает "позитивная" атмосфера, а число выступающих против этого арабских стран меньше, чем когда-либо. Однако в четверг вечером премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что причины приостановки членства Дамаска в Лиге по-прежнему остаются, назвав сообщения СМИ о возвращении Сирии в ЛАГ "спекуляциями".

https://ria.ru/20230331/saudity-1861991777.html

сирия

саудовская аравия

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в мире, сирия, саудовская аравия, лига арабских государств, катар