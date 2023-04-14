https://ria.ru/20230414/konkurs-1865299515.html
Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве
Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 14.04.2023
Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве
Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве в рамках нацпроекта "Производительность труда", прием работ продлится до 5 июня,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
2023-04-14T13:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве в рамках нацпроекта "Производительность труда", прием работ продлится до 5 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что наставничество – один из эффективных инструментов повышения производительности труда, помогающий совершенствовать управленческие процессы, внедрять методы бережливого производства, поддерживать рационализаторство.Заявки принимаются в пяти номинациях, из них три – для участников нацпроекта: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии", а две номинации – для наставников остальных компаний: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".Прием работ продлится до 5 июня 2023 года. Награждение победителей пройдет в июле 2023 года, уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве в рамках нацпроекта "Производительность труда", прием работ продлится до 5 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что наставничество – один из эффективных инструментов повышения производительности труда, помогающий совершенствовать управленческие процессы, внедрять методы бережливого производства, поддерживать рационализаторство.
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"Участниками конкурса могут стать как компании, уже применяющие инструменты повышения производительности труда в рамках нацпроекта, так и те, кто внедряют их самостоятельно. Конкурс поможет поощрить достижения и талант наставников, будет способствовать дальнейшему распространению их опыта. Участники представят свои лучшие наработки в области подготовки кадров на предприятии, а опыт победителей мы смело сможем тиражировать на московских предприятиях", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заявки принимаются в пяти номинациях, из них три – для участников нацпроекта: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии", а две номинации – для наставников остальных компаний: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".
Прием работ продлится до 5 июня 2023 года. Награждение победителей пройдет в июле 2023 года, уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы
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