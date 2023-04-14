https://ria.ru/20230414/konkurs-1865299515.html

Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве

Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 14.04.2023

Ефимов: конкурс лучших практик наставничества впервые пройдет в Москве

Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве в рамках нацпроекта "Производительность труда", прием работ продлится до 5 июня,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:10

2023-04-14T13:10

2023-04-14T13:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве в рамках нацпроекта "Производительность труда", прием работ продлится до 5 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что наставничество – один из эффективных инструментов повышения производительности труда, помогающий совершенствовать управленческие процессы, внедрять методы бережливого производства, поддерживать рационализаторство.Заявки принимаются в пяти номинациях, из них три – для участников нацпроекта: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Профессиональное развитие молодежи", "Цифровые инновации на предприятии", а две номинации – для наставников остальных компаний: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".Прием работ продлится до 5 июня 2023 года. Награждение победителей пройдет в июле 2023 года, уточнили в департаменте экономической политики и развития города Москвы.

https://ria.ru/20230403/moskva-1862570656.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва