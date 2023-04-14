https://ria.ru/20230414/kndr-1865197939.html

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ

КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T00:47

2023-04-14T00:47

2023-04-14T00:47

в мире

хоккайдо

японское море

япония

фумио кисида

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. "Северная Корея заявляет, что испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" в четверг", - говорится в сообщении агентства. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже девятый пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

хоккайдо

японское море

япония

кндр (северная корея)

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в мире, хоккайдо, японское море, япония, фумио кисида, кндр (северная корея)