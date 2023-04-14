КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ
Ренхап: КНДР в четверг испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап.
"Северная Корея заявляет, что испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" в четверг", - говорится в сообщении агентства.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже девятый пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.