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КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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00:47 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kndr-1865197939.html
КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ
КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ
КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:47
2023-04-14T00:47
в мире
хоккайдо
японское море
япония
фумио кисида
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап. "Северная Корея заявляет, что испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" в четверг", - говорится в сообщении агентства. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже девятый пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html
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хоккайдо
японское море
япония
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в мире, хоккайдо, японское море, япония, фумио кисида, кндр (северная корея)
В мире, Хоккайдо, Японское море, Япония, Фумио Кисида, КНДР (Северная Корея)
КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, пишут СМИ

Ренхап: КНДР в четверг испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News ServiceЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. КНДР в четверг испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", передает агентство Ренхап.
"Северная Корея заявляет, что испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" в четверг", - говорится в сообщении агентства.
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Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. Информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже девятый пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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В миреХоккайдоЯпонское мореЯпонияФумио КисидаКНДР (Северная Корея)
 
 
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