СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак
CBS News: США считают, что КНР создают технологии для контроля над западными спутниками
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые каналы и сети стран Запада, а также получить контроль над самими спутниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на "слитые" американские документы.
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"В абзаце из другого документа, говорится, что разведывательное сообщество США считает, что Китай "вероятно разрабатывает средства для кибератак, чтобы блокировать, использовать в своих целях и перехватывать "западные спутниковые каналы и сети и потенциально получить контроль над спутниками", - говорится в сообщении телеканала.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".