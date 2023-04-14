https://ria.ru/20230414/kibersfera-1865401910.html

СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак

СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак

Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T17:13

2023-04-14T17:13

2023-04-14T17:13

в мире

сша

министерство обороны сша

нато

китай

утечка материалов пентагона

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые каналы и сети стран Запада, а также получить контроль над самими спутниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на "слитые" американские документы. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007554.html

сша

китай

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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, китай, утечка материалов пентагона