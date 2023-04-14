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СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак - РИА Новости, 14.04.2023
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17:13 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kibersfera-1865401910.html
СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак
СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак
Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T17:13
2023-04-14T17:13
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
китай
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые каналы и сети стран Запада, а также получить контроль над самими спутниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на "слитые" американские документы. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
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сша
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, китай, утечка материалов пентагона
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Китай, Утечка материалов Пентагона
СМИ: в США считают, что Китай разрабатывает средства для кибератак

CBS News: США считают, что КНР создают технологии для контроля над западными спутниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что Китай может разрабатывать технологии в киберсфере, которые позволят использовать в своих интересах и перехватывать спутниковые каналы и сети стран Запада, а также получить контроль над самими спутниками, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на "слитые" американские документы.
«
"В абзаце из другого документа, говорится, что разведывательное сообщество США считает, что Китай "вероятно разрабатывает средства для кибератак, чтобы блокировать, использовать в своих целях и перехватывать "западные спутниковые каналы и сети и потенциально получить контроль над спутниками", - говорится в сообщении телеканала.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра был задержан в четверг по делу об утечках секретных данных Пентагона. По данным газеты Washington Post, Тейшейра считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Пентагон участвует в разработке кибератак против России, заявили в ФСБ
13 апреля, 11:57
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАНАТОКитайУтечка материалов Пентагона
 
 
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