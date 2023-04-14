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Йеменские хуситы объявили о прогрессе на переговорах с Саудовской Аравией

Йеменские хуситы объявили о прогрессе на переговорах с Саудовской Аравией - РИА Новости, 14.04.2023

Йеменские хуситы объявили о прогрессе на переговорах с Саудовской Аравией

Йеменская группа "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о прогрессе на переговорах с Саудовской Аравией, которые проходили в течение шести дней в столице страны Сане,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:33

2023-04-14T18:33

2023-04-14T19:07

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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Йеменская группа "Ансар Аллах" (хуситы) объявила о прогрессе на переговорах с Саудовской Аравией, которые проходили в течение шести дней в столице страны Сане, соответствующее сообщение опубликовал глава переговорной делегации "Ансар Алла", пресс-секретарь группировки Мухаммед Абдессалам. "Делегации завершили переговорную работу в Сане после серьезных и позитивных обсуждений и прогресса по некоторым вопросам в надежде на завершение обсуждения по нерешенным вопросам позднее", - написал Абдессалам в Twitter. Он выразил благодарность посредникам из Омана "за их усилия по преодолению трудностей и поддержке мира". Саудовская делегация во главе с послом королевства в Йемене Мухаммедом аль-Джабером покинула Сану после завершения переговоров с хуситами по гуманитарному досье, прекращению огня в Йемене и началу всеобъемлющего политического процесса. Как сообщил РИА Новости йеменский дипломатический источник, стороны договорились провести еще один раунд переговоров после праздника окончания Рамадана Ид аль-Фитр. Саудовская и оманская делегации прибыли в Сану почти неделю назад после того, как "Ансар Алла" достигла договоренности с Саудовской Аравией по всем пунктам переговоров, включая возобновление истекшего в начале октября перемирия. Ранее диписточник сообщил РИА Новости, что стороны договорились о перемирии сроком на шесть месяцев и мерах по укреплению доверия между ними, которые включают снятие ограничений арабской коалиции на вылеты из международного аэропорта Саны и заход кораблей в порт Ходейда, выплату зарплат государственным служащим из доходов от продажи йеменской нефти, а также обмене пленными. После реализации этих договоренностей последует запуск йеменского политического процесса и переходный этап после восьмилетней войны.

https://ria.ru/20230225/yemen-1854267725.html

https://ria.ru/20230214/oruzhie-1852037100.html

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в мире, саудовская аравия, цены на нефть, йемен, сана