https://ria.ru/20230414/katar-1865200395.html
Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в ЛАГ
Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в ЛАГ - РИА Новости, 14.04.2023
Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в ЛАГ
Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:36
2023-04-14T01:36
2023-04-14T01:36
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ), заявил катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. "У Катара ясная позиция. Для приостановки членства Сирии в Лиге арабских государств были причины … Для нас эти причины по-прежнему существуют", - сказал он в интервью катарскому телевидению. Премьер Катара при этом выразил мнение, что сирийский кризис должен быть урегулирован политическим путем. По его словам, сообщения в СМИ о возвращении Сирии в ЛАГ являются "спекуляцией". Ранее СМИ сообщали о планах стран ЛАГ рассмотреть возвращение Сирии в данную организацию. Во вторник саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в пятницу в саудовском городе Джидде пройдет встреча глав МИД арабских стран Персидского залива, Ирака, Египта и Иордании, которая будет посвящена возвращению Сирии в ряды ЛАГ. Членство Сирии в этой организации было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.
https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865168747.html
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в мире, сирия, катар, джидда, лига арабских государств
В мире, Сирия, Катар, Джидда, Лига арабских государств
Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в ЛАГ
Аль Тани: Катар считает спекуляцией сообщения о восстановлении членства Сирии в ЛАГ