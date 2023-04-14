https://ria.ru/20230414/karter-1865160670.html

СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании

СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании - РИА Новости, 14.04.2023

СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании

Певица Мелисса Шуман вновь подала иск об изнасиловании против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T01:02

2023-04-14T01:02

2023-04-14T01:15

шоубиз

шоу-бизнес

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865098925_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_43a5ea93cc1771c4568682c6ec393e55.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Певица Мелисса Шуман вновь подала иск об изнасиловании против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, сообщает Evening Standard. Впервые Шуман заявила о том, что Картер изнасиловал ее в 2017 году. Он утверждала, что это произошло в 2002-м. Позднее она сообщила об инциденте в полицию Санта-Моники, однако прокуратура отказалась предъявлять обвинения солисту. Как отмечается в иске, Картер использовал свои "роль, статус и влияние известного певца", чтобы манипулировать и сексуально эксплуатировать Шуман, пишет газета. По утверждениям пострадавшей, певец якобы накачал ее наркотиками и изнасиловал в 2003 году, когда ей было 18 лет,.В конце 2022 года New York Post сообщал, что женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом, обвинила Картера в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда она была несовершеннолетней. B 2000 году Ник Картер вошел в список "50 самых красивых людей планеты" журнала People и стал "Самым сексуальным мужчиной в мире" по версии журнала CosmoGirl в 2002 году.

https://ria.ru/20230413/kitagava-1864807875.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

шоу-бизнес, звезды, знаменитости