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СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
01:02 14.04.2023 (обновлено: 01:15 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/karter-1865160670.html
СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании
СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании - РИА Новости, 14.04.2023
СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании
Певица Мелисса Шуман вновь подала иск об изнасиловании против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, сообщает Evening Standard. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T01:02
2023-04-14T01:15
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Певица Мелисса Шуман вновь подала иск об изнасиловании против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, сообщает Evening Standard. Впервые Шуман заявила о том, что Картер изнасиловал ее в 2017 году. Он утверждала, что это произошло в 2002-м. Позднее она сообщила об инциденте в полицию Санта-Моники, однако прокуратура отказалась предъявлять обвинения солисту. Как отмечается в иске, Картер использовал свои "роль, статус и влияние известного певца", чтобы манипулировать и сексуально эксплуатировать Шуман, пишет газета. По утверждениям пострадавшей, певец якобы накачал ее наркотиками и изнасиловал в 2003 году, когда ей было 18 лет,.В конце 2022 года New York Post сообщал, что женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом, обвинила Картера в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда она была несовершеннолетней. B 2000 году Ник Картер вошел в список "50 самых красивых людей планеты" журнала People и стал "Самым сексуальным мужчиной в мире" по версии журнала CosmoGirl в 2002 году.
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Шоубиз, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости
СМИ: против солиста Backstreet Boys вновь подали иск об изнасиловании

СМИ: против солиста Backstreet Boys Ника Картера вновь подали иск об изнасиловании

© AFP 2023 / PABLO PORCIUNCULAНик Картер из Backstreet Boys
Ник Картер из Backstreet Boys - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / PABLO PORCIUNCULA
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Певица Мелисса Шуман вновь подала иск об изнасиловании против солиста американского бойз-бэнда Backstreet Boys Ника Картера, сообщает Evening Standard.
«
"Против певца Backstreet Boys Ника Картера подали иск за якобы сексуальное насилие и нападение", — говорится в сообщении издания.
Впервые Шуман заявила о том, что Картер изнасиловал ее в 2017 году. Он утверждала, что это произошло в 2002-м. Позднее она сообщила об инциденте в полицию Санта-Моники, однако прокуратура отказалась предъявлять обвинения солисту.
Как отмечается в иске, Картер использовал свои "роль, статус и влияние известного певца", чтобы манипулировать и сексуально эксплуатировать Шуман, пишет газета.
По утверждениям пострадавшей, певец якобы накачал ее наркотиками и изнасиловал в 2003 году, когда ей было 18 лет,.
В конце 2022 года New York Post сообщал, что женщина, страдающая аутизмом и церебральным параличом, обвинила Картера в изнасиловании, совершенном более 20 лет назад, когда она была несовершеннолетней.
B 2000 году Ник Картер вошел в список "50 самых красивых людей планеты" журнала People и стал "Самым сексуальным мужчиной в мире" по версии журнала CosmoGirl в 2002 году.
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