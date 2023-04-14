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Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы - РИА Новости, 14.04.2023
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21:58 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865473061.html
Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы
Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы - РИА Новости, 14.04.2023
Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:58
2023-04-14T21:58
общество
россия
владимир путин
недвижимость
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон призван снизить долговую нагрузку граждан по ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий. Сейчас граждане РФ, взявшие ипотечный кредит, в некоторых случаях вправе обратиться за кредитными каникулами на срок до полугода. В этот период можно не вносить платежи или вносить их частично. Это возможно, например, при временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев подряд, снижении среднемесячного дохода более чем на 30%, получении инвалидности первой и второй групп, при потере работы и регистрации в качестве безработного. Новый закон позволяет обратиться за ипотечными каникулами также заемщикам, проживавшим в жилых помещениях в зоне ЧС и пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Для их получения заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. В настоящее время к ЧС природного характера относятся наводнения, пожары, снежные лавины, землетрясения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия; а к ЧС техногенного характера - аварии и катастрофы на транспорте, на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, электростанциях, аварии с выбросом радиоактивных, химически или биологически опасных веществ и т.д.
https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html
https://realty.ria.ru/20230413/ipoteka-1865118885.html
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общество, россия, владимир путин, недвижимость, экономика
Общество, Россия, Владимир Путин, Недвижимость, Экономика
Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы

Путин подписал закон о праве пострадавших от чрезвычайных ситуаций на ипотечные каникулы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон призван снизить долговую нагрузку граждан по ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий.
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Эксперт предупредила о рисках при оформлении кредитных каникул
Вчера, 06:02
Сейчас граждане РФ, взявшие ипотечный кредит, в некоторых случаях вправе обратиться за кредитными каникулами на срок до полугода. В этот период можно не вносить платежи или вносить их частично. Это возможно, например, при временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев подряд, снижении среднемесячного дохода более чем на 30%, получении инвалидности первой и второй групп, при потере работы и регистрации в качестве безработного.
Новый закон позволяет обратиться за ипотечными каникулами также заемщикам, проживавшим в жилых помещениях в зоне ЧС и пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Для их получения заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
В настоящее время к ЧС природного характера относятся наводнения, пожары, снежные лавины, землетрясения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия; а к ЧС техногенного характера - аварии и катастрофы на транспорте, на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, электростанциях, аварии с выбросом радиоактивных, химически или биологически опасных веществ и т.д.
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