https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865473061.html

Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы

Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы - РИА Новости, 14.04.2023

Путин подписал закон о праве пострадавших от ЧС на ипотечные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:58

2023-04-14T21:58

2023-04-14T21:58

общество

россия

владимир путин

недвижимость

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ипотечных каникул гражданам РФ, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон призван снизить долговую нагрузку граждан по ипотечным обязательствам на покупку жилья, утраченного в результате наводнений и иных стихийных бедствий. Сейчас граждане РФ, взявшие ипотечный кредит, в некоторых случаях вправе обратиться за кредитными каникулами на срок до полугода. В этот период можно не вносить платежи или вносить их частично. Это возможно, например, при временной нетрудоспособности на срок более двух месяцев подряд, снижении среднемесячного дохода более чем на 30%, получении инвалидности первой и второй групп, при потере работы и регистрации в качестве безработного. Новый закон позволяет обратиться за ипотечными каникулами также заемщикам, проживавшим в жилых помещениях в зоне ЧС и пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Для их получения заемщик должен обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления фактов нарушения условий его жизнедеятельности и утраты им имущества в результате ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. В настоящее время к ЧС природного характера относятся наводнения, пожары, снежные лавины, землетрясения, извержения вулканов и другие стихийные бедствия; а к ЧС техногенного характера - аварии и катастрофы на транспорте, на промышленных предприятиях, гидротехнических сооружениях, электростанциях, аварии с выбросом радиоактивных, химически или биологически опасных веществ и т.д.

https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865211355.html

https://realty.ria.ru/20230413/ipoteka-1865118885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, недвижимость, экономика