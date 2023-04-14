https://ria.ru/20230414/kakhovka-1865327675.html

Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке

Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке - РИА Новости, 14.04.2023

Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке

Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:08

2023-04-14T14:08

2023-04-14T14:14

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне погиб мирный житель, сообщил журналистам представитель СК. В четверг глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий – мужчина средних лет. Детей в школе не было. По его словам, экспертиза должна установить характеристики орудия, из которого был произведен обстрел. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Обстрелы ведутся, в том числе, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)