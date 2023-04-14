Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке
СК проводит экспертизу на месте обстрела школы в Новой Каховке, где погиб человек
Стела в Новой Каховке в Херсонской области. Архивное фото
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне погиб мирный житель, сообщил журналистам представитель СК.
В четверг глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий – мужчина средних лет. Детей в школе не было.
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"Вчера, 13 апреля, был совершен обстрел мирной жилой застройки, в результате которого погиб мирный житель. Кроме того, повреждена социально значимая инфраструктура – средняя общеобразовательная школа №1 города Новая Каховка. В ходе проведенного осмотра места происшествия были изъяты осколки неустановленного артиллерийского снаряда, которые будут направлены на судебно-баллистическую экспертизу", - сказал представитель ведомства.
По его словам, экспертиза должна установить характеристики орудия, из которого был произведен обстрел.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Обстрелы ведутся, в том числе, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск.