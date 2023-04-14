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Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 14.04.2023 (обновлено: 14:14 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kakhovka-1865327675.html
Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке
Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке - РИА Новости, 14.04.2023
Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке
Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:08
2023-04-14T14:14
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне погиб мирный житель, сообщил журналистам представитель СК. В четверг глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий – мужчина средних лет. Детей в школе не было. По его словам, экспертиза должна установить характеристики орудия, из которого был произведен обстрел. Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Обстрелы ведутся, в том числе, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск.
новая каховка
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происшествия, новая каховка, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи СК работают на месте обстрела школы в Новой Каховке

СК проводит экспертизу на месте обстрела школы в Новой Каховке, где погиб человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке в Херсонской области
Стела в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Стела в Новой Каховке в Херсонской области. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 14 апр – РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России изъяли осколки снаряда на месте украинского обстрела средней школы в Новой Каховки, в результате которого накануне погиб мирный житель, сообщил журналистам представитель СК.
В четверг глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий – мужчина средних лет. Детей в школе не было.
«
"Вчера, 13 апреля, был совершен обстрел мирной жилой застройки, в результате которого погиб мирный житель. Кроме того, повреждена социально значимая инфраструктура – средняя общеобразовательная школа №1 города Новая Каховка. В ходе проведенного осмотра места происшествия были изъяты осколки неустановленного артиллерийского снаряда, которые будут направлены на судебно-баллистическую экспертизу", - сказал представитель ведомства.
По его словам, экспертиза должна установить характеристики орудия, из которого был произведен обстрел.
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Обстрелы ведутся, в том числе, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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