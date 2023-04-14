https://ria.ru/20230414/investory-1865322104.html
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов
РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:56
2023-04-14T13:56
2023-04-14T14:20
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_aaed07f84915233a2f7fb8d9c75f1a87.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В основе устойчивости экономики – ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе – для инвесторов и участников глобальной торговли", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год"
https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ceaf6940464489af5e58e05bbabec8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов
Мишустин: Россия остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли