https://ria.ru/20230414/investory-1865322104.html

Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов

Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов - РИА Новости, 14.04.2023

Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов

РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:56

2023-04-14T13:56

2023-04-14T14:20

россия

экономика

цены на нефть

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В основе устойчивости экономики – ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе – для инвесторов и участников глобальной торговли", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год"

https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html

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россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин