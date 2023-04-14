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Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов - РИА Новости, 14.04.2023
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13:56 14.04.2023 (обновлено: 14:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/investory-1865322104.html
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов - РИА Новости, 14.04.2023
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов
РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:56
2023-04-14T14:20
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В основе устойчивости экономики – ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе – для инвесторов и участников глобальной торговли", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год"
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россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что Россия остается открытой для инвесторов

Мишустин: Россия остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. РФ остается открытой для инвесторов и участников глобальной торговли, важно сохранять и укреплять институты рыночной экономики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В основе устойчивости экономики – ее рыночный характер. Поэтому мы должны сохранить и укрепить соответствующие институты в нашей стране. Несмотря на попытки сдержать развитие России, мы остаемся открытыми. В том числе – для инвесторов и участников глобальной торговли", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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РоссияЭкономикаЦены на нефтьМихаил Мишустин
 
 
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