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Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций

Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций - РИА Новости, 14.04.2023

Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопрос диверсификации инвестиций, сообщило правительство латиноамериканской РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:55

2023-04-14T15:55

2023-04-14T15:55

китай

бразилия

луис инасиу лула да силва

ли цян

в мире

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопрос диверсификации инвестиций, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Диверсификация инвестиций в двусторонних отношениях между Бразилией и Китаем была одной из тем встречи президента Бразилии и премьера (Госсовета) КНР", - говорится в сообщении. Лула да Силва отметил, что Бразилия заинтересована в отношениях с Китаем, выходящих за пределы экономики и торговли.

https://ria.ru/20230413/braziliya-1865104955.html

китай

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, бразилия, луис инасиу лула да силва, ли цян, в мире