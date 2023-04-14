https://ria.ru/20230414/investitsii-1865370266.html
Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций
Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций - РИА Новости, 14.04.2023
Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопрос диверсификации инвестиций, сообщило правительство латиноамериканской РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:55
2023-04-14T15:55
2023-04-14T15:55
китай
бразилия
луис инасиу лула да силва
ли цян
в мире
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопрос диверсификации инвестиций, сообщило правительство латиноамериканской страны. "Диверсификация инвестиций в двусторонних отношениях между Бразилией и Китаем была одной из тем встречи президента Бразилии и премьера (Госсовета) КНР", - говорится в сообщении. Лула да Силва отметил, что Бразилия заинтересована в отношениях с Китаем, выходящих за пределы экономики и торговли.
https://ria.ru/20230413/braziliya-1865104955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, бразилия, луис инасиу лула да силва, ли цян, в мире
Китай, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Ли Цян, В мире
Лула обсудил с премьером Госсовета Китая вопрос расширения инвестиций
Лула обсудил с премьером Госсовета КНР Ли Цяном вопрос расширения инвестиций
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили вопрос диверсификации инвестиций, сообщило правительство латиноамериканской страны.
"Диверсификация инвестиций в двусторонних отношениях между Бразилией и Китаем была одной из тем встречи президента Бразилии и премьера (Госсовета) КНР", - говорится в сообщении.
Лула да Силва отметил, что Бразилия заинтересована в отношениях с Китаем, выходящих за пределы экономики и торговли.
Советник Лулы призвал реформировать систему международного управления