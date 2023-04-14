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Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины - РИА Новости, 14.04.2023
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18:38 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/infrastruktura-1865436680.html
Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины
Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины - РИА Новости, 14.04.2023
Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины
Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:38
2023-04-14T18:38
сша
украина
денис шмыгаль
в мире
инфраструктура
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов западного направления. Он отметил, что стороны предметно обсудили усиление экономической состоятельности, отдельно сосредоточились на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики. Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html
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сша, украина, денис шмыгаль, в мире, инфраструктура
США, Украина, Денис Шмыгаль, В мире, Инфраструктура
Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США Буттиджичем восстановление страны

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов западного направления.
«
"С министром транспорта США Питером Буттиджичем проговорили о восстановлении критической инфраструктуры. Логистика - важный аспект работы экономики, поэтому развиваем западные маршруты. Внедряем концессию для привлечения частных компаний", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что стороны предметно обсудили усиление экономической состоятельности, отдельно сосредоточились на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики.
Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов.
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СШАУкраинаДенис ШмыгальВ миреИнфраструктура
 
 
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