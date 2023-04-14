https://ria.ru/20230414/infrastruktura-1865436680.html

Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины

Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины - РИА Новости, 14.04.2023

Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

сша

украина

денис шмыгаль

в мире

инфраструктура

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов западного направления. Он отметил, что стороны предметно обсудили усиление экономической состоятельности, отдельно сосредоточились на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики. Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230414/zaporozhe-1865232176.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

сша, украина, денис шмыгаль, в мире, инфраструктура