Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США восстановление Украины
Премьер Украины Шмыгаль обсудил с главой Минтранса США Буттиджичем восстановление страны
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что обсудил на встрече с министром транспорта США Питером Буттиджичем перспективы восстановления критической инфраструктуры Украины, а также развитие логистических маршрутов западного направления.
«
"С министром транспорта США Питером Буттиджичем проговорили о восстановлении критической инфраструктуры. Логистика - важный аспект работы экономики, поэтому развиваем западные маршруты. Внедряем концессию для привлечения частных компаний", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что стороны предметно обсудили усиление экономической состоятельности, отдельно сосредоточились на программах поддержки малого и среднего бизнеса, развитии переработки и логистики.
Ранее Шмыгаль сообщил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. Он отметил, что в 2023 году на проекты быстрого восстановления необходимо 14 миллиардов долларов.