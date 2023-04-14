https://ria.ru/20230414/gumkonvoi-1865451858.html

Бойцы из Удмуртии рассказали, как гумконвои помогают им в спецоперации

Бойцы из Удмуртии рассказали, как гумконвои помогают им в спецоперации - РИА Новости, 14.04.2023

Бойцы из Удмуртии рассказали, как гумконвои помогают им в спецоперации

Военные из Удмуртии начали обезвреживать вражеские беспилотники из антидроновых ружей, отправленных гуманитарным конвоем с родины, сообщил глава республики... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T19:29

2023-04-14T19:29

2023-04-14T19:29

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Военные из Удмуртии начали обезвреживать вражеские беспилотники из антидроновых ружей, отправленных гуманитарным конвоем с родины, сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее глава региона проверил условия быта участников спецоперации из Удмуртии, пообщался с ними, принял участие в телемосте, организованном совместно с Минобороны, благодаря которому военнослужащие увиделись с родными по видеосвязи. Также республика отправила очередной гумконвой с квадрокоптерами, тепловизорами, генераторами, антидроновым ружьем вместе с автомобилем со встроенной медтехникой. "Сегодня встречался с командиром третьего батальона Удмуртского полка – Сергей приехал домой в отпуск. Говорит, сам уже успел "посадить" несколько коптеров противника с помощью антидронового ружья, которое мы отвезли буквально пару недель назад", - написал Бречалов в своём телеграм-канале. В пресс-службе главы региона сообщили, что командир рассказал Бречалову о настрое и потребностях бойцов, условиях службы, взаимоотношениях с местным населением, дополнительной гуманитарной помощи от жителей и предпринимателей республики. "В первую очередь Александр Бречалов поинтересовался у командира, всем ли необходимым обеспечены бойцы. Сергей заверил, что у наших ребят нет проблем с питанием и обмундированием. Настрой боевой, все свои задачи знают и успешно с ними справляются",- говорится в сообщении. Также глава региона и командир батальона поговорили о помощи местным жителям. "Наши военнослужащие постоянно поддерживают их, передают продукты, средства личной гигиены, одежду, игрушки. Во всем этом у местных жителей есть высокая потребность. Сергей поделился, что рассказал об этом близким, и вместе с семьей принял решение забрать из дома игрушки, в которые его дети уже не играют, и детские вещи, чтобы раздать ребятам на новых территориях", - рассказали в пресс-службе. Удмуртия регулярно отправляет землякам по запросам командования дополнительное снаряжение, технику, пиломатериалы, стройматериалы, инструменты и многое другое. Все это закупается в том числе и централизованно через фонд "Сообщество", который пополняют жители и организации республики. В общей сложности через фонд Удмуртия направила в зону СВО уже свыше 500 тонн грузов. Более того, неравнодушные люди отправляют гуманитарную помощь в том числе и жителям новых регионов, информируют власти.

https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864555012.html

https://ria.ru/20230404/udmurtiya-1863021003.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)