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В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции - РИА Новости, 14.04.2023
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Туризм
 
15:36 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gruziya-1865361551.html
В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции
В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции - РИА Новости, 14.04.2023
В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции
Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, "переманивать" туристов у Турции не получится из-за климатических условий и нехватки... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:36
2023-04-14T15:36
туризм
новости - туризм
грузия
турция
отдых в россии
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туризм
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ТБИЛИСИ, 14 апр - РИА Новости. Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, "переманивать" туристов у Турции не получится из-за климатических условий и нехватки гостиничных комплексов адекватного масштаба, заявил РИА Новости представитель грузинской турфирмы Hot travel group. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на грузинских курортах появится система All inclusive и тем самым Грузия планирует переманить российских туристов из Турции. "Мы были бы только рады, если в Грузии в больших масштабах появятся гостиницы с системой "Все включено". Такие отели уже есть на черноморских курортах... открываются еще несколько. Но что касается переманивания, то мы не планируем. Это вряд ли получится, в первую очередь из-за климата. В Грузии нет гарантированных солнечных дней на протяжении всего лета... К тому же для этого нужно иметь гостиничные комплексы с большой территорией и соответствующее число персонала", – сказал собеседник агентства. В компании добавили, что Грузия в целом удовлетворена уровнем туристического потока, особенно в летний сезон. "Кроме курортов на побережье, Грузия предлагает большой выбор туров в масштабах всей страны на протяжении всего года. В этом наш приоритет по сравнению с другими странами", – добавили в туркомпании.
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новости - туризм, грузия, турция, отдых в россии, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Турция, отдых в России, Отдых на море, Туризм
В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции

Туроператор: Грузия не планирует переманивать туристов у Турции

© Sputnik / Денис АслановНабережная Батуми
Набережная Батуми - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Денис Асланов
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 апр - РИА Новости. Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, "переманивать" туристов у Турции не получится из-за климатических условий и нехватки гостиничных комплексов адекватного масштаба, заявил РИА Новости представитель грузинской турфирмы Hot travel group.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на грузинских курортах появится система All inclusive и тем самым Грузия планирует переманить российских туристов из Турции.
"Мы были бы только рады, если в Грузии в больших масштабах появятся гостиницы с системой "Все включено". Такие отели уже есть на черноморских курортах... открываются еще несколько. Но что касается переманивания, то мы не планируем. Это вряд ли получится, в первую очередь из-за климата. В Грузии нет гарантированных солнечных дней на протяжении всего лета... К тому же для этого нужно иметь гостиничные комплексы с большой территорией и соответствующее число персонала", – сказал собеседник агентства.
В компании добавили, что Грузия в целом удовлетворена уровнем туристического потока, особенно в летний сезон. "Кроме курортов на побережье, Грузия предлагает большой выбор туров в масштабах всей страны на протяжении всего года. В этом наш приоритет по сравнению с другими странами", – добавили в туркомпании.
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