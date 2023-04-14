https://ria.ru/20230414/gruziya-1865361551.html

В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции

В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции - РИА Новости, 14.04.2023

В Грузии заявили, что не планируют переманивать туристов у Турции

Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, "переманивать" туристов у Турции не получится из-за климатических условий и нехватки... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:36

2023-04-14T15:36

2023-04-14T15:36

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ТБИЛИСИ, 14 апр - РИА Новости. Грузия удовлетворена уровнем туристического потока в летний сезон, "переманивать" туристов у Турции не получится из-за климатических условий и нехватки гостиничных комплексов адекватного масштаба, заявил РИА Новости представитель грузинской турфирмы Hot travel group. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на грузинских курортах появится система All inclusive и тем самым Грузия планирует переманить российских туристов из Турции. "Мы были бы только рады, если в Грузии в больших масштабах появятся гостиницы с системой "Все включено". Такие отели уже есть на черноморских курортах... открываются еще несколько. Но что касается переманивания, то мы не планируем. Это вряд ли получится, в первую очередь из-за климата. В Грузии нет гарантированных солнечных дней на протяжении всего лета... К тому же для этого нужно иметь гостиничные комплексы с большой территорией и соответствующее число персонала", – сказал собеседник агентства. В компании добавили, что Грузия в целом удовлетворена уровнем туристического потока, особенно в летний сезон. "Кроме курортов на побережье, Грузия предлагает большой выбор туров в масштабах всей страны на протяжении всего года. В этом наш приоритет по сравнению с другими странами", – добавили в туркомпании.

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