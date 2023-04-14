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В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей - РИА Новости, 14.04.2023
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16:55 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/grazhdanstvo-1865394866.html
В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей
В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей - РИА Новости, 14.04.2023
В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей
Необходимо создать процедуру отзыва российского гражданства для критикующих РФ и имеющих паспорт другого государства граждан, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:55
2023-04-14T16:55
россия
султан хамзаев
госдума рф
единая россия
общество
политика
гражданство
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо создать процедуру отзыва российского гражданства для критикующих РФ и имеющих паспорт другого государства граждан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее вице-спикер Думы Петр Толстой сообщил о создании рабочей группы для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры. "Мое личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств. Это первое, с чего надо начинать", - заявил Хамзаев, комментируя инициативу о создании рабочей группы. При этом он заявил, что речь может идти о тех гражданах, которые, к примеру, были привлечены к ответственности за дискредитацию ВС РФ, но не понесли наказание, уехав в другую страну для получения гражданства иного государства. В этом случае, заявил Хамзаев, "необходим отзыв гражданства РФ".
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россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, общество, политика, гражданство
Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Единая Россия, Общество, Политика, Гражданство
В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей

Депутат Хамзаев заявил о необходимости лишать уехавших из России гражданства за критику

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо создать процедуру отзыва российского гражданства для критикующих РФ и имеющих паспорт другого государства граждан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
Ранее вице-спикер Думы Петр Толстой сообщил о создании рабочей группы для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры.
"Мое личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств. Это первое, с чего надо начинать", - заявил Хамзаев, комментируя инициативу о создании рабочей группы.
При этом он заявил, что речь может идти о тех гражданах, которые, к примеру, были привлечены к ответственности за дискредитацию ВС РФ, но не понесли наказание, уехав в другую страну для получения гражданства иного государства. В этом случае, заявил Хамзаев, "необходим отзыв гражданства РФ".
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