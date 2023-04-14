https://ria.ru/20230414/grazhdanstvo-1865394866.html

В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей

В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей - РИА Новости, 14.04.2023

В Госдуме призвали лишать уехавших из России гражданства за критику властей

Необходимо создать процедуру отзыва российского гражданства для критикующих РФ и имеющих паспорт другого государства граждан, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:55

2023-04-14T16:55

2023-04-14T16:55

россия

султан хамзаев

госдума рф

единая россия

общество

политика

гражданство

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Необходимо создать процедуру отзыва российского гражданства для критикующих РФ и имеющих паспорт другого государства граждан, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). Ранее вице-спикер Думы Петр Толстой сообщил о создании рабочей группы для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим и выступающим против РФ иноагентам и деятелям культуры. "Мое личное мнение. Нам необходимо разработать процедуру отзыва гражданства для тех критиканов, кто получили гражданства иных государств. Это первое, с чего надо начинать", - заявил Хамзаев, комментируя инициативу о создании рабочей группы. При этом он заявил, что речь может идти о тех гражданах, которые, к примеру, были привлечены к ответственности за дискредитацию ВС РФ, но не понесли наказание, уехав в другую страну для получения гражданства иного государства. В этом случае, заявил Хамзаев, "необходим отзыв гражданства РФ".

https://ria.ru/20230411/grazhdanstvo-1864495415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, султан хамзаев, госдума рф, единая россия, общество, политика, гражданство