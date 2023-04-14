https://ria.ru/20230414/gostinitsa-1865143968.html

Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП

Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 14.04.2023

Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП

Корпорация МСП (КМСП) помогла компании "Сахалин Шале" получить финансирование для строительства гостиничного комплекса для семейного отдыха в Южно-Сахалинске,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:00

2023-04-14T11:00

2023-04-14T11:00

корпорация мсп

александр исаевич

южно-сахалинск

сахалин

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла компании "Сахалин Шале" получить финансирование для строительства гостиничного комплекса для семейного отдыха в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба корпорации.Под гарантию КМСП на 100 миллионов рублей гостиничной компании "Сахалин Шале" была открыта кредитная линия в одном из крупнейших российских банков на сумму 700 миллионов рублей.Средства будут направлены на строительство второй и третьей очереди апарт-отеля "Sunrise Hill" на территории спортивно-туристического курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Гостиничный комплекс в стиле горной деревни будет построен для круглогодичного размещения туристов на общей площади 14,5 тысяч гектаров. Там будет создано более 40 рабочих мест.Первая очередь гостиничного фонда была введена в эксплуатацию в 2022 году. Для посетителей подготовлены 30 номеров различного класса в семи домах-шале."Поддержка туристической отрасли – один из приоритетов Корпорации МСП. Крайне важно для развития внутреннего туризма создавать необходимую инфраструктуру: комфортные гостиницы, кафе, логистические маршруты. Без этого туристы не поедут, так как нужен сервис и комфорт. И как раз малый бизнес создает всю сферу гостеприимства, позволяя открывать у нас новые туристические точки притяжения", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.По словам гендиректора ООО "Сахалин Шале" Алексея Залпина, реализация проекта поможет решить задачу создания дополнительных площадей для туристов и спортсменов, желающих посетить регион, а также, даст толчок развитию горнолыжного курорта "Горный воздух", который станет визитной карточкой на туристической карте города Южно-Сахалинска. Сдача третьей очереди намечена на конец 2024 года.Гарантийная поддержка малых и средних компаний реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230315/kredit-1858005327.html

южно-сахалинск

сахалин

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, южно-сахалинск, сахалин, коммерческая недвижимость