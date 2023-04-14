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Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 14.04.2023
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11:00 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gostinitsa-1865143968.html
Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП
Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП - РИА Новости, 14.04.2023
Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП
Корпорация МСП (КМСП) помогла компании "Сахалин Шале" получить финансирование для строительства гостиничного комплекса для семейного отдыха в Южно-Сахалинске,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:00
2023-04-14T11:00
корпорация мсп
александр исаевич
южно-сахалинск
сахалин
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла компании "Сахалин Шале" получить финансирование для строительства гостиничного комплекса для семейного отдыха в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба корпорации.Под гарантию КМСП на 100 миллионов рублей гостиничной компании "Сахалин Шале" была открыта кредитная линия в одном из крупнейших российских банков на сумму 700 миллионов рублей.Средства будут направлены на строительство второй и третьей очереди апарт-отеля "Sunrise Hill" на территории спортивно-туристического курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Гостиничный комплекс в стиле горной деревни будет построен для круглогодичного размещения туристов на общей площади 14,5 тысяч гектаров. Там будет создано более 40 рабочих мест.Первая очередь гостиничного фонда была введена в эксплуатацию в 2022 году. Для посетителей подготовлены 30 номеров различного класса в семи домах-шале."Поддержка туристической отрасли – один из приоритетов Корпорации МСП. Крайне важно для развития внутреннего туризма создавать необходимую инфраструктуру: комфортные гостиницы, кафе, логистические маршруты. Без этого туристы не поедут, так как нужен сервис и комфорт. И как раз малый бизнес создает всю сферу гостеприимства, позволяя открывать у нас новые туристические точки притяжения", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.По словам гендиректора ООО "Сахалин Шале" Алексея Залпина, реализация проекта поможет решить задачу создания дополнительных площадей для туристов и спортсменов, желающих посетить регион, а также, даст толчок развитию горнолыжного курорта "Горный воздух", который станет визитной карточкой на туристической карте города Южно-Сахалинска. Сдача третьей очереди намечена на конец 2024 года.Гарантийная поддержка малых и средних компаний реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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южно-сахалинск
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корпорация мсп, александр исаевич, южно-сахалинск, сахалин, коммерческая недвижимость
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Южно-Сахалинск, Сахалин, Коммерческая недвижимость

Гостиничный комплекс на Сахалине построят при поддержке Корпорации МСП

© Depositphotos.com / SashaKhalabuzarПара в фойе отеля. Архивное фото
Пара в фойе отеля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Depositphotos.com / SashaKhalabuzar
Пара в фойе отеля. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) помогла компании "Сахалин Шале" получить финансирование для строительства гостиничного комплекса для семейного отдыха в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба корпорации.
Под гарантию КМСП на 100 миллионов рублей гостиничной компании "Сахалин Шале" была открыта кредитная линия в одном из крупнейших российских банков на сумму 700 миллионов рублей.
Средства будут направлены на строительство второй и третьей очереди апарт-отеля "Sunrise Hill" на территории спортивно-туристического курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Гостиничный комплекс в стиле горной деревни будет построен для круглогодичного размещения туристов на общей площади 14,5 тысяч гектаров. Там будет создано более 40 рабочих мест.
Первая очередь гостиничного фонда была введена в эксплуатацию в 2022 году. Для посетителей подготовлены 30 номеров различного класса в семи домах-шале.
"Поддержка туристической отрасли – один из приоритетов Корпорации МСП. Крайне важно для развития внутреннего туризма создавать необходимую инфраструктуру: комфортные гостиницы, кафе, логистические маршруты. Без этого туристы не поедут, так как нужен сервис и комфорт. И как раз малый бизнес создает всю сферу гостеприимства, позволяя открывать у нас новые туристические точки притяжения", – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, которого цитирует пресс-служба.
По словам гендиректора ООО "Сахалин Шале" Алексея Залпина, реализация проекта поможет решить задачу создания дополнительных площадей для туристов и спортсменов, желающих посетить регион, а также, даст толчок развитию горнолыжного курорта "Горный воздух", который станет визитной карточкой на туристической карте города Южно-Сахалинска. Сдача третьей очереди намечена на конец 2024 года.
Гарантийная поддержка малых и средних компаний реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичЮжно-СахалинскСахалинКоммерческая недвижимость
 
 
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