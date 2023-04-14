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Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:25
2023-04-14T07:25
2023-04-14T07:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден детский сад №15 по адресу: улица Остапенко, 8. Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что украинские войска ночью обстреляли центр города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Приходько: детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны ВСУ