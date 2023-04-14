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Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865214702.html
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.04.2023
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
Детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:25
2023-04-14T07:25
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден детский сад №15 по адресу: улица Остапенко, 8. Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что украинские войска ночью обстреляли центр города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230414/tornado-1865212102.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ

Приходько: детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Детский сад в Горловке поврежден при ночном обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько.
"В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований поврежден детский сад №15 по адресу: улица Остапенко, 8. Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее мэр сообщал, что украинские войска ночью обстреляли центр города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщало, что украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Работа РСЗО Торнадо на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В ДНР рассказали о работе РСЗО "Торнадо" по позициям украинских военных
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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