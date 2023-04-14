https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865210929.html

Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда

Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T05:46

2023-04-14T05:46

2023-04-14T06:01

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол