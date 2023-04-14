https://ria.ru/20230414/gorlovka-1865210929.html
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T05:46
2023-04-14T05:46
2023-04-14T06:01
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив три снаряда калибра 152 миллиметра, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что украинские войска ночью обстреляли центр города, несколько домов в Центрально-Городском районе обесточены. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230414/rapira-1865209866.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда
Украинские войска выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 миллиметра