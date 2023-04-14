https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html

Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича

Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича - РИА Новости, 14.04.2023

Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича

Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:48

2023-04-14T14:48

2023-04-14T14:48

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екатеринбург

эван гершкович

сергей нечаев (дипломат)

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как в случае преследований и террористических актов, совершенных против российских журналистов представители немецких медиа от подобных заявлений воздерживались, заявил в пятницу посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Ранее в адрес посла Российской Федерации было отправлено открытое обращение ряда германских журналистов и руководителей СМИ с призывом "немедленно и безоговорочно" освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Данное обращение было опубликовано на сайте Союза журналистов в ФРГ. "Внимательно ознакомился с открытым письмом. Не увидел аргументов, подтверждающих утверждения, будто выдвинутые против него обвинения "бездоказательны" и являются "актом политического произвола против свободы прессы", - сообщил Нечаев в заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в Германии. Посол напомнил, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений и существуют основания полагать, что свой журналистский статус он использовал в качестве прикрытия для совершения противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. По словам Нечаева, проведение расследования, установление фактов и вынесение вердикта являются прерогативой правоохранительных и судебных органов. "Или здесь это происходит как-то иначе? Свобода СМИ – понятие универсальное и неделимое. Если представители уважаемых изданий и западной прессы в целом взывают к ней только в тех случаях, когда, как им кажется, затрагиваются права их коллег из "свободного" мира, то это, по меньшей мере, несправедливо. Напрашивается вывод о двойных стандартах", - подчеркнул он. Нечаев указал на то, что подобных "демаршей" не предпринималось ни в случае террористических актов, при которых были убиты российские журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин, ни в защиту Джулиана Ассанжа, который "посмел рассказать миру правду о преступлениях американских властей". "Мы не слышали слов солидарности, когда вводились санкции против Russia Today и Sputnik, транслировавших альтернативную западным нарративам точку зрения. Не помним примеров поддержки журналистов, преследуемых по политическим мотивам в странах Балтии, включая находящегося под стражей шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема", - отметил российский дипломат. Также посольству, по словам Нечаева, не известны случаи того, чтобы кто-то из представителей немецких СМИ возмущался попыткой осуществления террористического акта в отношении российских журналистов в Берлине в мае 2022 года, когда у дома, где они проживали, было заложено взрывное устройство. "Почему? Вас это не волнует? Или ценность жизни журналиста – вашего коллеги по профессии – определяется иными критериями: страной, где живет, изданием, на которое работает, взглядами, которым привержен?" - задаётся вопросом посол. Со своей стороны посольство поддерживает стремление к установлению истины в деле Гершковича, а его судьбу решит суд. "Попытки оказать давление на правоохранительные и судебные органы бесперспективны", - добавил Нечаев. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.

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https://ria.ru/20230330/peskov-1861844401.html

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

https://ria.ru/20230407/gershkovich-1863872773.html

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