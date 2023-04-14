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Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича - РИА Новости, 14.04.2023
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14:48 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gershkovich-1865344946.html
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича - РИА Новости, 14.04.2023
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:48
2023-04-14T14:48
в мире
россия
германия
екатеринбург
эван гершкович
сергей нечаев (дипломат)
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как в случае преследований и террористических актов, совершенных против российских журналистов представители немецких медиа от подобных заявлений воздерживались, заявил в пятницу посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Ранее в адрес посла Российской Федерации было отправлено открытое обращение ряда германских журналистов и руководителей СМИ с призывом "немедленно и безоговорочно" освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Данное обращение было опубликовано на сайте Союза журналистов в ФРГ. "Внимательно ознакомился с открытым письмом. Не увидел аргументов, подтверждающих утверждения, будто выдвинутые против него обвинения "бездоказательны" и являются "актом политического произвола против свободы прессы", - сообщил Нечаев в заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в Германии. Посол напомнил, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений и существуют основания полагать, что свой журналистский статус он использовал в качестве прикрытия для совершения противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. По словам Нечаева, проведение расследования, установление фактов и вынесение вердикта являются прерогативой правоохранительных и судебных органов. "Или здесь это происходит как-то иначе? Свобода СМИ – понятие универсальное и неделимое. Если представители уважаемых изданий и западной прессы в целом взывают к ней только в тех случаях, когда, как им кажется, затрагиваются права их коллег из "свободного" мира, то это, по меньшей мере, несправедливо. Напрашивается вывод о двойных стандартах", - подчеркнул он. Нечаев указал на то, что подобных "демаршей" не предпринималось ни в случае террористических актов, при которых были убиты российские журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин, ни в защиту Джулиана Ассанжа, который "посмел рассказать миру правду о преступлениях американских властей". "Мы не слышали слов солидарности, когда вводились санкции против Russia Today и Sputnik, транслировавших альтернативную западным нарративам точку зрения. Не помним примеров поддержки журналистов, преследуемых по политическим мотивам в странах Балтии, включая находящегося под стражей шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема", - отметил российский дипломат. Также посольству, по словам Нечаева, не известны случаи того, чтобы кто-то из представителей немецких СМИ возмущался попыткой осуществления террористического акта в отношении российских журналистов в Берлине в мае 2022 года, когда у дома, где они проживали, было заложено взрывное устройство. "Почему? Вас это не волнует? Или ценность жизни журналиста – вашего коллеги по профессии – определяется иными критериями: страной, где живет, изданием, на которое работает, взглядами, которым привержен?" - задаётся вопросом посол. Со своей стороны посольство поддерживает стремление к установлению истины в деле Гершковича, а его судьбу решит суд. "Попытки оказать давление на правоохранительные и судебные органы бесперспективны", - добавил Нечаев. ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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https://ria.ru/20221228/uilan-1841963985.html
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в мире, россия, германия, екатеринбург, эван гершкович, сергей нечаев (дипломат), дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Германия, Екатеринбург, Эван Гершкович, Сергей Нечаев (дипломат), Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича

Посол Нечаев: призыв немецких СМИ освободить Гершковича указывает на двойные стандарты

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как в случае преследований и террористических актов, совершенных против российских журналистов представители немецких медиа от подобных заявлений воздерживались, заявил в пятницу посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Ранее в адрес посла Российской Федерации было отправлено открытое обращение ряда германских журналистов и руководителей СМИ с призывом "немедленно и безоговорочно" освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Данное обращение было опубликовано на сайте Союза журналистов в ФРГ.
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"Внимательно ознакомился с открытым письмом. Не увидел аргументов, подтверждающих утверждения, будто выдвинутые против него обвинения "бездоказательны" и являются "актом политического произвола против свободы прессы", - сообщил Нечаев в заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в Германии.
Посол напомнил, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений и существуют основания полагать, что свой журналистский статус он использовал в качестве прикрытия для совершения противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. По словам Нечаева, проведение расследования, установление фактов и вынесение вердикта являются прерогативой правоохранительных и судебных органов.
"Или здесь это происходит как-то иначе? Свобода СМИ – понятие универсальное и неделимое. Если представители уважаемых изданий и западной прессы в целом взывают к ней только в тех случаях, когда, как им кажется, затрагиваются права их коллег из "свободного" мира, то это, по меньшей мере, несправедливо. Напрашивается вывод о двойных стандартах", - подчеркнул он.
Нечаев указал на то, что подобных "демаршей" не предпринималось ни в случае террористических актов, при которых были убиты российские журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин, ни в защиту Джулиана Ассанжа, который "посмел рассказать миру правду о преступлениях американских властей".
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"Мы не слышали слов солидарности, когда вводились санкции против Russia Today и Sputnik, транслировавших альтернативную западным нарративам точку зрения. Не помним примеров поддержки журналистов, преследуемых по политическим мотивам в странах Балтии, включая находящегося под стражей шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема", - отметил российский дипломат.
Также посольству, по словам Нечаева, не известны случаи того, чтобы кто-то из представителей немецких СМИ возмущался попыткой осуществления террористического акта в отношении российских журналистов в Берлине в мае 2022 года, когда у дома, где они проживали, было заложено взрывное устройство.
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"Почему? Вас это не волнует? Или ценность жизни журналиста – вашего коллеги по профессии – определяется иными критериями: страной, где живет, изданием, на которое работает, взглядами, которым привержен?" - задаётся вопросом посол.
Со своей стороны посольство поддерживает стремление к установлению истины в деле Гершковича, а его судьбу решит суд.
"Попытки оказать давление на правоохранительные и судебные органы бесперспективны", - добавил Нечаев.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.
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