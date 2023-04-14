Посол России прокомментировал призыв немецких СМИ освободить Гершковича
Посол Нечаев: призыв немецких СМИ освободить Гершковича указывает на двойные стандарты
Эван Гершкович. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Призыв немецких СМИ освободить задержанного по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича указывает на двойные стандарты, так как в случае преследований и террористических актов, совершенных против российских журналистов представители немецких медиа от подобных заявлений воздерживались, заявил в пятницу посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.
Ранее в адрес посла Российской Федерации было отправлено открытое обращение ряда германских журналистов и руководителей СМИ с призывом "немедленно и безоговорочно" освободить задержанного в Екатеринбурге корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже. Данное обращение было опубликовано на сайте Союза журналистов в ФРГ.
"Внимательно ознакомился с открытым письмом. Не увидел аргументов, подтверждающих утверждения, будто выдвинутые против него обвинения "бездоказательны" и являются "актом политического произвола против свободы прессы", - сообщил Нечаев в заявлении, опубликованном в телеграм-канале посольства РФ в Германии.
Посол напомнил, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений и существуют основания полагать, что свой журналистский статус он использовал в качестве прикрытия для совершения противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. По словам Нечаева, проведение расследования, установление фактов и вынесение вердикта являются прерогативой правоохранительных и судебных органов.
"Или здесь это происходит как-то иначе? Свобода СМИ – понятие универсальное и неделимое. Если представители уважаемых изданий и западной прессы в целом взывают к ней только в тех случаях, когда, как им кажется, затрагиваются права их коллег из "свободного" мира, то это, по меньшей мере, несправедливо. Напрашивается вывод о двойных стандартах", - подчеркнул он.
Нечаев указал на то, что подобных "демаршей" не предпринималось ни в случае террористических актов, при которых были убиты российские журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин, ни в защиту Джулиана Ассанжа, который "посмел рассказать миру правду о преступлениях американских властей".
"Мы не слышали слов солидарности, когда вводились санкции против Russia Today и Sputnik, транслировавших альтернативную западным нарративам точку зрения. Не помним примеров поддержки журналистов, преследуемых по политическим мотивам в странах Балтии, включая находящегося под стражей шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема", - отметил российский дипломат.
Также посольству, по словам Нечаева, не известны случаи того, чтобы кто-то из представителей немецких СМИ возмущался попыткой осуществления террористического акта в отношении российских журналистов в Берлине в мае 2022 года, когда у дома, где они проживали, было заложено взрывное устройство.
"Почему? Вас это не волнует? Или ценность жизни журналиста – вашего коллеги по профессии – определяется иными критериями: страной, где живет, изданием, на которое работает, взглядами, которым привержен?" - задаётся вопросом посол.
Со своей стороны посольство поддерживает стремление к установлению истины в деле Гершковича, а его судьбу решит суд.
"Попытки оказать давление на правоохранительные и судебные органы бесперспективны", - добавил Нечаев.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден назвал арест Гершковича "полностью незаконным". Госсекретарь Энтони Блинкен присвоил арестованному в России журналисту WSJ статус "незаконно удерживаемого" лица, тем самым расширив полномочия ведомства в вопросе его освобождения.