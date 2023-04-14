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Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 14.04.2023
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21:25 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/gas-1865470011.html
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 14.04.2023
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:25
2023-04-14T21:25
в мире
франция
лион
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag. В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни. В ожидании решения Конституционного совета по всем городам Франции противники повышения пенсионного возраста стали выходить на акции протеста. Сообщается, что возле префектуры в Лионе собрались 200-300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. "Мы также перейдем к силе!", - скандировали они. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
https://ria.ru/20230413/miting-1865097831.html
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5
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в мире, франция, лион, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Лион, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Во французском Лионе полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag.
В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
Десятки тысяч человек на очередной манифестации против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Протестующие в Париже потребовали отставки правительства
13 апреля, 16:20
В ожидании решения Конституционного совета по всем городам Франции противники повышения пенсионного возраста стали выходить на акции протеста.
Сообщается, что возле префектуры в Лионе собрались 200-300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. "Мы также перейдем к силе!", - скандировали они.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
6 апреля, 17:38
 
В миреФранцияЛионЭммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
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