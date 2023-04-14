Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
Во французском Лионе полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag.
В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
В ожидании решения Конституционного совета по всем городам Франции противники повышения пенсионного возраста стали выходить на акции протеста.
Сообщается, что возле префектуры в Лионе собрались 200-300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. "Мы также перейдем к силе!", - скандировали они.
Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.