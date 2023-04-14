https://ria.ru/20230414/gas-1865470011.html

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов - РИА Новости, 14.04.2023

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:25

2023-04-14T21:25

2023-04-14T21:25

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франция

лион

эммануэль макрон

элизабет борн

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против спорной пенсионной реформы во французском Лионе, сообщает местное издание Lyon Mag. В пятницу Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Эммануэль Макрон подпишет закон в ближайшие дни. В ожидании решения Конституционного совета по всем городам Франции противники повышения пенсионного возраста стали выходить на акции протеста. Сообщается, что возле префектуры в Лионе собрались 200-300 человек. Протестующие стали призывать к забастовкам и жестким манифестациям. "Мы также перейдем к силе!", - скандировали они. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.

https://ria.ru/20230413/miting-1865097831.html

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

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в мире, франция, лион, эммануэль макрон, элизабет борн