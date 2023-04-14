https://ria.ru/20230414/frantsiya-1865480579.html

Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка

Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка - РИА Новости, 14.04.2023

Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка

Протестующие против пенсионной реформы во французском Ренне подожгли дверь местного полицейского участка, сообщает газета Ouest-France. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T23:33

2023-04-14T23:33

2023-04-14T23:58

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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы во французском Ренне подожгли дверь местного полицейского участка, сообщает газета Ouest-France."Мусорные баки горят перед полицейским участком на площади Сент-Анн в Ренне", - пишет газета.Как передает агентство Франс Пресс, пламя удалось потушить спустя несколько минут с помощь. водомета полиции. Согласно агентству, во время возгорания в здании никого не было.По данным агентства, протестующие через некоторое время также попытались устроить пожар у местного монастыря якобинцев, бывшего религиозного здания, преобразованного в конгресс-центр. Возгорание было быстро локализовано.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте осудил беспорядки, устроенные протестующими в Ренне.В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.

https://ria.ru/20230414/makron-1865472661.html

https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html

https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html

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в мире, франция, элизабет борн