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Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка - РИА Новости, 14.04.2023
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23:33 14.04.2023 (обновлено: 23:58 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/frantsiya-1865480579.html
Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка
Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка - РИА Новости, 14.04.2023
Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка
Протестующие против пенсионной реформы во французском Ренне подожгли дверь местного полицейского участка, сообщает газета Ouest-France. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:33
2023-04-14T23:58
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элизабет борн
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы во французском Ренне подожгли дверь местного полицейского участка, сообщает газета Ouest-France."Мусорные баки горят перед полицейским участком на площади Сент-Анн в Ренне", - пишет газета.Как передает агентство Франс Пресс, пламя удалось потушить спустя несколько минут с помощь. водомета полиции. Согласно агентству, во время возгорания в здании никого не было.По данным агентства, протестующие через некоторое время также попытались устроить пожар у местного монастыря якобинцев, бывшего религиозного здания, преобразованного в конгресс-центр. Возгорание было быстро локализовано.Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте осудил беспорядки, устроенные протестующими в Ренне.В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
https://ria.ru/20230414/makron-1865472661.html
https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html
https://ria.ru/20230414/evropa-1865227550.html
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во французском Ренне протестующие подожгли дверь полицейского участка

Во французском Ренне протестующие против пенсионной реформы подожгли полицейский участка

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции на акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Протестующие против пенсионной реформы во французском Ренне подожгли дверь местного полицейского участка, сообщает газета Ouest-France.
"Мусорные баки горят перед полицейским участком на площади Сент-Анн в Ренне", - пишет газета.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Ответ нейросети на вопрос Макрона о будущем ЕС ошарашил пользователей Сети
Вчера, 21:56
Как передает агентство Франс Пресс, пламя удалось потушить спустя несколько минут с помощь. водомета полиции. Согласно агентству, во время возгорания в здании никого не было.
По данным агентства, протестующие через некоторое время также попытались устроить пожар у местного монастыря якобинцев, бывшего религиозного здания, преобразованного в конгресс-центр. Возгорание было быстро локализовано.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своем Twitter-аккаунте осудил беспорядки, устроенные протестующими в Ренне.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины
12 апреля, 14:37
В пятницу, 14 апреля, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Елисейский дворец сообщил, что Макрон подпишет закон в ближайшие дни.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством страны по поводу пенсионной реформы до 1 мая и призвали устроить в этот день "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Во Франции уже прошли 12 общенациональных протестных акций против пенсионной реформы. Все они сопровождались беспорядками, столкновениями сотрудников полиции с протестующими и задержаниями.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Вчера, 09:37
 
В миреФранцияЭлизабет Борн
 
 
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