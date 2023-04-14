https://ria.ru/20230414/frantsiya-1865445404.html

Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста - РИА Новости, 14.04.2023

Конституционный совет Франции одобрил повышение пенсионного возраста

Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, передает телеканал BFMTV со ссылкой на решение... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:59

2023-04-14T18:59

2023-04-14T20:14

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элизабет борн

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ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, передает телеканал BFMTV со ссылкой на решение органа."Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую повышение пенсионного возраста до 64 лет, при этом отклонив ряд других статей", — говорится в публикации.Согласно документу на сайте ведомства, в общей сложности было отклонено шесть групп положений, среди них: Как сообщает BFMTV, совет отказал левым партиям в проведении референдума по пенсионной реформе, посчитав этот запрос "неприемлемым".Уточняется, что глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html

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франция, в мире, элизабет борн, эммануэль макрон