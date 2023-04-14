https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

Финляндия вошла в НАТО, но выходит из себя. Россия перекрыла ей кислород

Финляндия вошла в НАТО, но выходит из себя. Россия перекрыла ей кислород - РИА Новости, 14.04.2023

Финляндия вошла в НАТО, но выходит из себя. Россия перекрыла ей кислород

Вступление финнов в Североатлантический альянс дорого им обходится. Россия оставила соседей без нефти, газа, древесины. От Хельсинки требуют компенсации за срыв РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:47

2023-04-14T15:47

2023-04-14T15:47

россия

финляндия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fennovoima

нато

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вступление финнов в Североатлантический альянс дорого им обходится. Россия оставила соседей без нефти, газа, древесины. От Хельсинки требуют компенсации за срыв проекта строительства АЭС. А финскую собственность могут вообще национализировать. Что и говорить, плата за опрометчивый шаг рискует оказаться слишком высокой.Без нефти и газаВ Кремле уже заявили: расширение НАТО вынуждает Москву "принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.Экономически соседям уже не сладко. В прошлом году Россия предвосхитила события. Когда финны еще только собирались вступить в военный блок, Москва прекратила поставки газа и электроэнергии и почти полностью – экспорт сырой нефти, дизельного топлива и нефтепродуктов.Ранее Финляндия была своего рода нефтяным хабом по перевалке нефтепродуктов. А российские компании активно использовали местные торговые порты для транзита грузов в страны Западной Европы, а финские железные дороги перевозили российский уголь. Теперь всех этих привилегий, а соответственно и доходов финны лишены.Потребители же столкнулись с небывалым ростом цен после прекращения поставок ресурсов из России.Только вырубатьПришлось остаться и без древесины. Как подсчитали в Институте природных ресурсов Финляндии, в прошлом году в Суоми ввезли из России 5,5 миллиона кубометров древесины – на 56% меньше, чем годом ранее.С весны 2022 года европейский рынок оказался закрыт для древесины из Ленинградской области.Как уточнили в финском центре экономических исследований Pellervo, Россия была одним из основных поставщиков этого сырья.При этом, по оценкам организации, потребление древесины в Финляндии в этом году увеличится почти на 6%. Поэтому финнам для обеспечения своих потребностей придется вырубать собственные леса.Еще платитеВпереди и непредвиденные траты. "Росатом" потребовал от проектной компании Fennovoima досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро. В прошлом году Fennovoima в одностороннем порядке разорвала контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1200 МВт на основе реактора российского дизайна ВВЭР 1200 поколения 3+.Кроме того, российская компания требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения.В конце августа прошлого года "Росатом" подал шесть исков к Fennovoima на общую сумму три миллиарда долларов. Таким образом, речь идет о взыскании этих средств и о возврате займа на почти миллиард долларов. По мнению юристов, у России есть все шансы выиграть суды, так как претензии обоснованы и легитимны.В начале года в Суоми отчитались: из-за санкций заморозили российские активы на сумму €187 миллиона. Как сообщала начальник отдела санкций МИД страны Пиа Саариваара, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах и другом имуществе, имеющем ценность.Эксперты не исключают, что Россия может готовить симметричный ответ – заморозку всей финской собственности на своей территории и национализацию предприятий.

россия

финляндия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

россия, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima, нато