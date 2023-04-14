https://ria.ru/20230414/finansirovanie-1865326338.html

В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин

В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023

В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин

В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:04

2023-04-14T14:04

2023-04-14T14:06

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования. Это вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, интеграция новых регионов", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860024342.html

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экономика, россия, михаил мишустин