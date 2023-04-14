https://ria.ru/20230414/finansirovanie-1865326338.html
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:04
2023-04-14T14:04
2023-04-14T14:06
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439855_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_64c6f640d44e2e7906f24882383c58ab.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования. Это вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, интеграция новых регионов", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860024342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439855_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c6e2e98458739ec9e206727f83432a87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин
Премьер-министр Мишустин: в России сохранятся нынешние приоритеты финансирования