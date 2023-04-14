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В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023
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14:04 14.04.2023 (обновлено: 14:06 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/finansirovanie-1865326338.html
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:04
2023-04-14T14:06
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования. Это вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, интеграция новых регионов", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860024342.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования, заявил Мишустин

Премьер-министр Мишустин: в России сохранятся нынешние приоритеты финансирования

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В России сохранятся нынешние приоритеты финансирования: это вопросы безопасности, соцподдержки, технологического развития, интеграции новых регионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Разумеется, при сохранении нынешних приоритетов финансирования. Это вопросы безопасности страны, социальная поддержка уязвимых категорий граждан, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, интеграция новых регионов", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования
23 марта, 12:51
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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