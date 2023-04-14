На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым, Симоньян, Соловьевым и Скабеевой
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский телеканал "2+2" показал фильм "Расплата" с призывом к расправе над российскими военными и журналистами, в том числе гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и главредом медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян.
В фильме также прозвучали угрозы в адрес телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного Киевом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.
Фильм посвящен событиям в городе Буча в Киевской области в начале прошлого года. Его авторы обвинили российских военных в пытках и убийствах, что неоднократно отвергалось Москвой как фейк, и предложили создать "украинский аналог "Моссада" для проведения "внесудебного наказания", в том числе президента Владимира Путина.
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"Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми", — говорится в украинском видео.
Авторы фильма назвали "пропаганду" важной составляющей конфликта и заявили об "ответственности за военные преступления" российских журналистов и телеведущих.
"Подстрекательство иногда страшнее, чем сам терроризм. Под подстрекательством я говорю о пропагандистах всевозможных, это их каналы. Виноваты в том числе всевозможные Симоньян и другие пропагандисты. С точки зрения Израиля, на их плечи ложится еще больше ответственности", — утверждает офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.
Видео заканчивается фразой: "Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому" и фрагментом выступления главы СБУ Василия Малюка, сказавшего с трибуны Верховной рады, что "смерть — это единственная перспектива" для российских военных.
Попытки покушения на российских журналистов
Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины, и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.