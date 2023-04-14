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На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян - РИА Новости, 14.04.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
19:33 14.04.2023 (обновлено: 20:35 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/film-1865452445.html
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян - РИА Новости, 14.04.2023
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян
Украинский телеканал "2+2" показал фильм "Расплата" с призывом к расправе над российскими военными и журналистами, в том числе гендиректором медиагруппы "Россия РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T19:33
2023-04-14T20:35
медиавойны
россия
украина
дмитрий киселев
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
вгтрк
в мире
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский телеканал "2+2" показал фильм "Расплата" с призывом к расправе над российскими военными и журналистами, в том числе гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и главредом медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян.В фильме также прозвучали угрозы в адрес телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного Киевом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.Фильм посвящен событиям в городе Буча в Киевской области в начале прошлого года. Его авторы обвинили российских военных в пытках и убийствах, что неоднократно отвергалось Москвой как фейк, и предложили создать "украинский аналог "Моссада" для проведения "внесудебного наказания", в том числе президента Владимира Путина.Авторы фильма назвали "пропаганду" важной составляющей конфликта и заявили об "ответственности за военные преступления" российских журналистов и телеведущих."Подстрекательство иногда страшнее, чем сам терроризм. Под подстрекательством я говорю о пропагандистах всевозможных, это их каналы. Виноваты в том числе всевозможные Симоньян и другие пропагандисты. С точки зрения Израиля, на их плечи ложится еще больше ответственности", — утверждает офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.Видео заканчивается фразой: "Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому" и фрагментом выступления главы СБУ Василия Малюка, сказавшего с трибуны Верховной рады, что "смерть — это единственная перспектива" для российских военных. Попытки покушения на российских журналистовПрошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины, и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221230/smi-1842521988.html
https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html
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россия, украина, дмитрий киселев, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), вгтрк, в мире, израиль, киев, фсб, моссад
Медиавойны, Россия, Украина, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), ВГТРК, В мире, Израиль, Киев, ФСБ, Моссад
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян

На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым, Симоньян, Соловьевым и Скабеевой

Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Генеральный директор Международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор и МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украинский телеканал "2+2" показал фильм "Расплата" с призывом к расправе над российскими военными и журналистами, в том числе гендиректором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и главредом медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян.
В фильме также прозвучали угрозы в адрес телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Все эти журналисты были объектами запланированного Киевом покушения, предотвращенного в прошлом году ФСБ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Захарова назвала новый украинский закон о медиа легитимацией произвола
30 декабря 2022, 17:09
Фильм посвящен событиям в городе Буча в Киевской области в начале прошлого года. Его авторы обвинили российских военных в пытках и убийствах, что неоднократно отвергалось Москвой как фейк, и предложили создать "украинский аналог "Моссада" для проведения "внесудебного наказания", в том числе президента Владимира Путина.
«
"Важная составляющая — это содействие преступлению. Поэтому Киселевым, Скабеевым и Соловьевым тоже нужно быть готовыми", — говорится в украинском видео.
Авторы фильма назвали "пропаганду" важной составляющей конфликта и заявили об "ответственности за военные преступления" российских журналистов и телеведущих.
"Подстрекательство иногда страшнее, чем сам терроризм. Под подстрекательством я говорю о пропагандистах всевозможных, это их каналы. Виноваты в том числе всевозможные Симоньян и другие пропагандисты. С точки зрения Израиля, на их плечи ложится еще больше ответственности", — утверждает офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин.
Видео заканчивается фразой: "Мы придем за вами, спрятаться не удастся никому" и фрагментом выступления главы СБУ Василия Малюка, сказавшего с трибуны Верховной рады, что "смерть — это единственная перспектива" для российских военных.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Журналисты "России сегодня" сталкиваются с преследованием за рубежом
25 апреля 2022, 17:52

Попытки покушения на российских журналистов

Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины, и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.
* Неонацистская террористическая организация, запрещенная в России.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
СК возбудил дело о покушении на журналиста "России сегодня" в ЛНР
24 мая 2022, 11:09
 
МедиавойныРоссияУкраинаДмитрий КиселевМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)ВГТРКВ миреИзраильКиевФСБМоссад
 
 
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