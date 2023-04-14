https://ria.ru/20230414/estoniya-1865423839.html

В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США

В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США - РИА Новости, 14.04.2023

В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США

Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и участия в предстоящих учениях, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:11

2023-04-14T18:11

2023-04-14T18:11

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и участия в предстоящих учениях, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят подготовиться к максимально эффективному сотрудничеству с военно-морскими силами союзников в случае возможного кризиса или конфликта. Прибывшие в Эстонию морские пехотинцы США входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая занимается координацией действия сил морской пехоты и предназначена для поддержки операций Шестого флота ВМС США.

https://ria.ru/20230413/finlyandiya-1864980121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, сша