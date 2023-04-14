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В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США - РИА Новости, 14.04.2023
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18:11 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/estoniya-1865423839.html
В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США
В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США - РИА Новости, 14.04.2023
В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США
Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и участия в предстоящих учениях, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:11
2023-04-14T18:11
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и участия в предстоящих учениях, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят подготовиться к максимально эффективному сотрудничеству с военно-морскими силами союзников в случае возможного кризиса или конфликта. Прибывшие в Эстонию морские пехотинцы США входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая занимается координацией действия сил морской пехоты и предназначена для поддержки операций Шестого флота ВМС США.
https://ria.ru/20230413/finlyandiya-1864980121.html
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в мире, эстония, сша
В мире, Эстония, США
В Эстонию прибыли морские пехотинцы армии США

Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и учений

© AP Photo / Pool/ Jason ReedМорпехи США во время построения
Морпехи США во время построения - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Pool/ Jason Reed
Морпехи США во время построения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Подразделение морских пехотинцев армии США прибыло в Эстонию для тренировок и участия в предстоящих учениях, сообщила в пятницу пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
«
"Подразделение морских пехотинцев армии США в количестве более 70 человек прибыло в Эстонию, где в течение четырех месяцев они будут проводить совместные тренировки с эстонскими Силами обороны и примут участие в масштабных учениях "Весенний шторм", - говорится в сообщении.
По словам главы штаба ВМС Эстонии Индрека Хансона, совместные тренировки позволят подготовиться к максимально эффективному сотрудничеству с военно-морскими силами союзников в случае возможного кризиса или конфликта.
Прибывшие в Эстонию морские пехотинцы США входят в роту мобильной разведки оперативной группы Task Force 61/2, которая занимается координацией действия сил морской пехоты и предназначена для поддержки операций Шестого флота ВМС США.
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