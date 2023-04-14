https://ria.ru/20230414/erevan-1865215870.html
В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном
В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном - РИА Новости, 14.04.2023
В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном
Секретарь армянского совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно, особенно в экономической сфере, при этом... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T07:45
2023-04-14T07:45
2023-04-14T07:45
в мире
армения
сша
ереван
армен григорян
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_0:77:2350:1399_1920x0_80_0_0_03136d187a1170066818af57c8cfed82.jpg
ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Секретарь армянского совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно, особенно в экономической сфере, при этом членство в ОДКБ не создает проблем в сотрудничестве с другими странами. "Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются. Мы пытаемся выстраивать сотрудничество с США и в более широком экономическом контексте, так как, чтобы иметь технологии, развитую экономику, очень важны также отношения с США. В этом смысле они интенсивны", - сказал Григорян местному онлайн-ресурсу CivilNet. По его словам, в последнее время состоялись два визита в Армению высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов, представляющих экономическое направление. "Армения продолжит интенсивно работать над этим", - добавил Григорян. Вместе с тем, по его словам, сотрудничество в военно-политическом смысле пока находится не на том этапе, чтобы его обсуждать, так как для такого сотрудничества необходимо время. Григорян подчеркнул, что задачи выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет. "В связи с ОДКБ у нас нет проблем с сотрудничеством с другими странами. Нет никакой скованности", - заявил секретарь совбеза.
https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html
https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html
армения
сша
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_122:0:2175:1540_1920x0_80_0_0_10a57748809324b42263da2c99777ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, сша, ереван, армен григорян, одкб
В мире, Армения, США, Ереван, Армен Григорян, ОДКБ
В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном
Секретарь армянского совбеза Григорян отметил интенсивное развитие отношений с Вашингтоном
ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Секретарь армянского совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно, особенно в экономической сфере, при этом членство в ОДКБ не создает проблем в сотрудничестве с другими странами.
"Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются. Мы пытаемся выстраивать сотрудничество с США и в более широком экономическом контексте, так как, чтобы иметь технологии, развитую экономику, очень важны также отношения с США. В этом смысле они интенсивны", - сказал Григорян местному онлайн-ресурсу CivilNet.
Совбез Армении поддержал участие в военных учениях США
По его словам, в последнее время состоялись два визита в Армению высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов, представляющих экономическое направление. "Армения продолжит интенсивно работать над этим", - добавил Григорян.
Вместе с тем, по его словам, сотрудничество в военно-политическом смысле пока находится не на том этапе, чтобы его обсуждать, так как для такого сотрудничества необходимо время.
Григорян подчеркнул, что задачи выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет. "В связи с ОДКБ у нас нет проблем с сотрудничеством с другими странами. Нет никакой скованности", - заявил секретарь совбеза.
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку