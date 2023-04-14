https://ria.ru/20230414/erevan-1865215870.html

В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном

В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном - РИА Новости, 14.04.2023

В Ереване заявили об интенсивном развитии отношений с Вашингтоном

Секретарь армянского совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно, особенно в экономической сфере, при этом... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T07:45

2023-04-14T07:45

2023-04-14T07:45

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ЕРЕВАН, 14 апр - РИА Новости. Секретарь армянского совбеза Армен Григорян отметил, что отношения между Арменией и США развиваются интенсивно, особенно в экономической сфере, при этом членство в ОДКБ не создает проблем в сотрудничестве с другими странами. "Я могу сказать по части отношений между Арменией и США. Думаю, да, они интенсивно развиваются. Мы пытаемся выстраивать сотрудничество с США и в более широком экономическом контексте, так как, чтобы иметь технологии, развитую экономику, очень важны также отношения с США. В этом смысле они интенсивны", - сказал Григорян местному онлайн-ресурсу CivilNet. По его словам, в последнее время состоялись два визита в Армению высокопоставленных лиц из Соединенных Штатов, представляющих экономическое направление. "Армения продолжит интенсивно работать над этим", - добавил Григорян. Вместе с тем, по его словам, сотрудничество в военно-политическом смысле пока находится не на том этапе, чтобы его обсуждать, так как для такого сотрудничества необходимо время. Григорян подчеркнул, что задачи выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет. "В связи с ОДКБ у нас нет проблем с сотрудничеством с другими странами. Нет никакой скованности", - заявил секретарь совбеза.

https://ria.ru/20230414/ucheniya-1865199736.html

https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html

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в мире, армения, сша, ереван, армен григорян, одкб