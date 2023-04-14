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В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2023
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15:15 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/elektrichestvo-1865353903.html
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2023
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества
Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:15
2023-04-14T15:15
происшествия
воронеж
жкх
россия
электричество
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". Отключение произошло днем в пятницу. "Аварийное отключение по улицам 20-летия Октября, 50-летия Советской власти, Бетховена, Веры Фигнер, Еремеева, Клубная, Коперника, Красноармейская, Красных партизан, Крупской, Некрасова, Петра Сазонова, Хользунова", - говорится в сообщении. Как следует из информации "Россети центр", под отключение попали жители улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоквартирных домов.
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происшествия, воронеж, жкх, россия, электричество
Происшествия, Воронеж, ЖКХ, Россия, Электричество
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества

Жители 13 улиц в разных районах Воронежа остались без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Вид на город Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр".
Отключение произошло днем в пятницу.
"Аварийное отключение по улицам 20-летия Октября, 50-летия Советской власти, Бетховена, Веры Фигнер, Еремеева, Клубная, Коперника, Красноармейская, Красных партизан, Крупской, Некрасова, Петра Сазонова, Хользунова", - говорится в сообщении.
Как следует из информации "Россети центр", под отключение попали жители улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоквартирных домов.
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ПроисшествияВоронежЖКХРоссияЭлектричество
 
 
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