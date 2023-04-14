https://ria.ru/20230414/elektrichestvo-1865353903.html
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2023
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества
Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:15
2023-04-14T15:15
2023-04-14T15:15
происшествия
воронеж
жкх
россия
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1920x0_80_0_0_ae5f8273c3c8a7333fdc43a9ea24c305.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". Отключение произошло днем в пятницу. "Аварийное отключение по улицам 20-летия Октября, 50-летия Советской власти, Бетховена, Веры Фигнер, Еремеева, Клубная, Коперника, Красноармейская, Красных партизан, Крупской, Некрасова, Петра Сазонова, Хользунова", - говорится в сообщении. Как следует из информации "Россети центр", под отключение попали жители улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоквартирных домов.
https://ria.ru/20230412/primore-1864648897.html
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1920x0_80_0_0_44f6fdbb1af85883119d79f9ce750395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, жкх, россия, электричество
Происшествия, Воронеж, ЖКХ, Россия, Электричество
В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества
Жители 13 улиц в разных районах Воронежа остались без электричества из-за аварии
ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр".
Отключение произошло днем в пятницу.
"Аварийное отключение по улицам 20-летия Октября, 50-летия Советской власти, Бетховена, Веры Фигнер, Еремеева, Клубная, Коперника, Красноармейская, Красных партизан, Крупской, Некрасова, Петра Сазонова, Хользунова", - говорится в сообщении.
Как следует из информации "Россети центр", под отключение попали жители улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоквартирных домов.
Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за незаконных работ