https://ria.ru/20230414/elektrichestvo-1865353903.html

В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества

В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества - РИА Новости, 14.04.2023

В Воронеже жители 13 улиц остались без электричества

Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

происшествия

воронеж

жкх

россия

электричество

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Авария оставила без электричества жителей 13 улиц в разных районах Воронежа, сообщает в пятницу "Россети центр". Отключение произошло днем в пятницу. "Аварийное отключение по улицам 20-летия Октября, 50-летия Советской власти, Бетховена, Веры Фигнер, Еремеева, Клубная, Коперника, Красноармейская, Красных партизан, Крупской, Некрасова, Петра Сазонова, Хользунова", - говорится в сообщении. Как следует из информации "Россети центр", под отключение попали жители улиц Ленинского, Коминтерновского и Железнодорожного районов Воронежа. Без электричества остались жители как частного сектора, так и многоквартирных домов.

https://ria.ru/20230412/primore-1864648897.html

воронеж

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, жкх, россия, электричество