https://ria.ru/20230414/eksport-1865290351.html
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:52
2023-04-14T12:52
2023-04-14T13:39
китай
донецкая народная республика
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР."Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы, и на вопрос, известно ли что-то о торговле между КНР и ДНР и другими новыми регионами.
https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, донецкая народная республика, дмитрий песков, экономика
Китай, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай
Песков: в Кремле не знают, чем подкрепляются сообщения об экспорте сплавов из ДНР в Китай
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР.
"Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы, и на вопрос, известно ли что-то о торговле между КНР и ДНР и другими новыми регионами.
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