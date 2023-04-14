https://ria.ru/20230414/eksport-1865290351.html

В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай

В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай - РИА Новости, 14.04.2023

В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:52

2023-04-14T12:52

2023-04-14T13:39

китай

донецкая народная республика

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР."Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы, и на вопрос, известно ли что-то о торговле между КНР и ДНР и другими новыми регионами.

https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html

китай

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, донецкая народная республика, дмитрий песков, экономика