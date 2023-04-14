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В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай - РИА Новости, 14.04.2023
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12:52 14.04.2023 (обновлено: 13:39 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/eksport-1865290351.html
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай - РИА Новости, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:52
2023-04-14T13:39
китай
донецкая народная республика
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР."Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы, и на вопрос, известно ли что-то о торговле между КНР и ДНР и другими новыми регионами.
https://ria.ru/20230414/neft-1865269968.html
китай
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китай, донецкая народная республика, дмитрий песков, экономика
Китай, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали публикации об экспорте сплавов из ДНР в Китай

Песков: в Кремле не знают, чем подкрепляются сообщения об экспорте сплавов из ДНР в Китай

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестна достоверность сообщений о якобы экспорте в КНР медных сплавов из ДНР.
"Мы не знаем, насколько правдивы эти сообщения, мы не знаем, чем они подкрепляются, мы не знаем, откуда взяли такую информацию, и не располагаем такой информацией", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что за последние несколько месяцев Китай якобы импортировал с территории ДНР медные сплавы, и на вопрос, известно ли что-то о торговле между КНР и ДНР и другими новыми регионами.
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КитайДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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