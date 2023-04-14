https://ria.ru/20230414/dtp-1865443526.html
На Кубани три человека погибли в ДТП
На Кубани три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.04.2023
На Кубани три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, в том числе беременная женщина, а один из водителей госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу в... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:52
2023-04-14T18:52
2023-04-14T18:53
происшествия
авто
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе беременная женщина, а один из водителей госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным ведомства, в пятницу на автодороге Динская - Пластуновская водитель Hyundai совершил опасный обгон Opel, из-за чего последний вылетел на обочину, а затем и на встречку, где столкнулся с "ВАЗ 2110" под управлением 44-летнего водителя. "В результате ДТП погибли водитель и два пассажира отечественного авто, в том числе 40-летняя беременная женщина. 30-летняя женщина-водитель "Опеля" в больнице", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865423055.html
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происшествия, авто, краснодарский край, россия, дтп
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Россия, ДТП
На Кубани три человека погибли в ДТП
В Краснодарском крае три человека погибли в ДТП, в том числе беременная женщина