https://ria.ru/20230414/dtp-1865443526.html

На Кубани три человека погибли в ДТП

На Кубани три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 14.04.2023

На Кубани три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, в том числе беременная женщина, а один из водителей госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу в... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:52

2023-04-14T18:52

2023-04-14T18:53

происшествия

авто

краснодарский край

россия

дтп

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Три человека погибли, в том числе беременная женщина, а один из водителей госпитализирована в результате столкновения двух легковых автомобилей в пятницу в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. По данным ведомства, в пятницу на автодороге Динская - Пластуновская водитель Hyundai совершил опасный обгон Opel, из-за чего последний вылетел на обочину, а затем и на встречку, где столкнулся с "ВАЗ 2110" под управлением 44-летнего водителя. "В результате ДТП погибли водитель и два пассажира отечественного авто, в том числе 40-летняя беременная женщина. 30-летняя женщина-водитель "Опеля" в больнице", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865423055.html

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происшествия, авто, краснодарский край, россия, дтп