https://ria.ru/20230414/dtp-1865239581.html
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 14.04.2023
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:19
2023-04-14T10:19
2023-04-14T10:20
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области. ДТП произошло утром в пятницу на 130-м километре трассы Воронеж-Тамбов, в Мордовском районе Тамбовской области.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух легковушек в Тамбовской области