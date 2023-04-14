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В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 14.04.2023
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10:19 14.04.2023 (обновлено: 10:20 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/dtp-1865239581.html
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 14.04.2023
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб
Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:19
2023-04-14T10:20
происшествия
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области. ДТП произошло утром в пятницу на 130-м километре трассы Воронеж-Тамбов, в Мордовском районе Тамбовской области.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, тамбовская область
Происшествия, Тамбовская область
В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб и семь пострадали при столкновении двух легковушек в Тамбовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
ДТП произошло утром в пятницу на 130-м километре трассы Воронеж-Тамбов, в Мордовском районе Тамбовской области.
«
"В результате столкновения двух попутно двигавшихся легковых автомобилей погиб один из пассажиров, семь человек получили ранения. Предварительно, водитель, допустивший наезд на притормаживающий автомобиль, находился в утомленном состоянии", - рассказали журналистам в пресс-службе УМВД по области.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ПроисшествияТамбовская область
 
 
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