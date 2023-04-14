https://ria.ru/20230414/dtp-1865239581.html

В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб

В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 14.04.2023

В Тамбовской области столкнулись два автомобиля, один человек погиб

Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:19

2023-04-14T10:19

2023-04-14T10:20

происшествия

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Один человек погиб, ещё семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей утром в пятницу в Тамбовской области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области. ДТП произошло утром в пятницу на 130-м километре трассы Воронеж-Тамбов, в Мордовском районе Тамбовской области.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

тамбовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбовская область