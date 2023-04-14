https://ria.ru/20230414/donetsk-1865390706.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:45

2023-04-14T16:45

2023-04-14T16:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика