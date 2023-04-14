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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:45 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/donetsk-1865390706.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:45
2023-04-14T16:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
кировский район
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происшествия, донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска снова обстреляли Донецк

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.50 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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