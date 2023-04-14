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Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 14.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска выпустили за десять минут десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Владимировка, сообщили в пятницу... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:19
2023-04-14T11:19
2023-04-14T14:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Украинские войска выпустили за десять минут десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Владимировка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 10.40 по Владимировке было выпущено шесть снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Донецку и Владимировке